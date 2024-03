Det var tørre og fine forhold for løping i Vennskapsparken i Beograd denne lørdagen. Det var faktisk for bra, så arrangøren måtte fylle på med litt vann her og der, for at det skulle bli en anelse mer utfordrende.

Det store spørsmålet for oss nordmenn under dette mesterskapet, var nok om Karoline Bjerkeli Grøvdal kunne klare en topp 10-plassering, eller kanskje enda bedre. Selskapet var meget tøft, med konkurrenter som har løpt 10 kilometer under 29 minutter. Løypa passet Karoline godt og hun gledet seg til å løpe.

På forhånd hadde Bjerkeli Grøvdal bestemt seg for å løpe offensivt, og hun fulgte godt med tetgruppen og de store favorittene fra start. Farten var såpass høy at det etter en halv kilometer hadde blitt 20-30 meter til hovedfeltet.

Det var lagt ut en del hindringer i løypa, som vi etter hvert er blitt godt kjent med i terrengløp-mesterskap. Blant annet var det plassert noen høyballer i traséen, som man måtte velge å løpe slalom rundt eller hoppe hinderløp over. Etter passering av disse kunne vi se at Bjerkeli Grøvdal fikk litt trøbbel med å henge med gruppa, og det ble raskt 20-30 meter opp til halen av tetfeltet.

Ved passering en runde var det som ventet kenyansk i teten, med Achol, Ngetich og Rengeruk. Bjerkeli Grøvdal passerte som nummer 20.

De kenyanske og ugandiske løperne fortsatte hardkjøret i front, og blant andre de etiopiske løperne begynte å slite med farten etter 10 minutters løping. Vårt norske håp ble løpende litt for seg selv mellom gruppene.



Etter to runder var det fortsatt 5 kenyanske løpere i tet, i en gruppe som bestod av 7-8 løpere. Letesenbet Gidey fra Etiopia hang såvidt med på halen der fremme. Løperen som har 29.01 på 10 kilometer bane.



Det lignet kenyansk mesterskap i terrengløp

NRKs kommentator Jann Post snakket om at det hele utviklet seg til noe som minnet mest om et kenyansk mesterskap i terrengløp. Med en runde igjen til mål var det kun Kenya i tet. Ngetich, Achol, Kipkemboi, Rengeruk og Chebet lå 13 sekunder foran neste løper.



Teten passerte på 24.23, mens Bjerkeli Grøvdal passerte på 19. plass 1 minutt og 8 sekunder bak.



Avgjørelsen

To løpere falt av da målstreke nærmet seg, og det skulle handle om Chebet, Ngetich og Rengeruk. Sistnevnte lå først ut på oppløpet men Chebet hadde absolutt mest krefter igjen og spurtet elegant fra Rengeruk og Ngetich. Vinnertid 31.05.



Bjerkeli Grøvdal avsluttet sterkt og plukket mange løpere på den siste runden. Til slutt ble det 14. plass, da hun kom i mål på 32.49. Hun ble beste europeiske løper.

- Jeg hadde håpet på topp ti. Eller kanskje drømt om det på en optimal dag. Men i dag leverte jeg et så smart løp som mulig. Det var tøffe forhold, med 27 grader når vi gikk til start, noe jeg ikke er helt vant til akkurat nå. I tillegg er det som sagt et skyhøyt nivå, sa Bjerkeli Grøvdal til friidrett.no.

- Jeg skjønte ut fra start at dette kom til å bli et tøft løp. Det gikk fort, og jeg vurderte det tidlig dithen at det for min del kom til å dreie seg om å disponere løpet perfekt for å få en best mulig plassering. Og det følte jeg at jeg gjorde.

- Jeg måtte jobbe litt med meg selv da jeg valgte å slippe teten, men det var et smart valg jeg gjorde, sier hun.





De 20 beste - Senior damer

Plassering Navn Tid 1 Beatrice CHEBET 31:05 2 Lilian Kasait RENGERUK 31:08 3 Margaret Chelimo KIPKEMBOI 31:09 4 Emmaculate Anyango ACHOL 31:24 5 Agnes Jebet NGETICH 31:27 6 Sarah CHELANGAT 32:00 7 Daisy JEPKEMEI 32:04 8 Bertukan WELDE 32:14 9 Loice CHEKWEMOI 32:24 10 Mebrat GIDEY 32:27 11 Tadelech BEKELE 32:29 12 Sisay Meseret GOLA 32:30 13 Rachael Zena CHEBET 32:45 14 Karoline Bjerkeli GRØVDAL 32:49 15 Weini KELATI FREZGHI 32:53 16 Annet Chemengich CHELANGAT 32:56 17 Cintia CHEPNGENO 33:02 18 Joy CHEPTOYEK 33:13 19 Belinda CHEMUTAI 33:16 20 Abbie DONNELLY 33:17

Rundetider

Beatrice Chebet Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 6.30 5.56 5.57 6.00 6.42 Lilian Kasait Rengeruk Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 6.30 5.56 5.57 6.00 6.45 Margaret Chelimo Kipkemboi Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 6.30 5.56 5.57 6.00 6.46 Karoline Bjerkeli Grøvdal Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 6.36 6.14 6.20 6.21 7.18



Kiplimo imponerte på sisterunden og vant

Det var Jacob Kiplimo som vant herreklassen, etter en imponerende sisterunde hvor han distanserte de andre fullstendig etter det tekniske partiet ved høyballene. Han valgte å hoppe over høyet fremfor slalomløsningen, og satte inn det endelige støtet like etter. Han vant på 28.09. Etiopiske Aregawi tok andreplassen tre sekunder bak, mens kenyanske Kiplangat ble nummer tre på 28.14.



20 beste

Position Athlete Time 1 Jacob KIPLIMO 28:09 2 Berihu AREGAWI 28:12 3 Benson KIPLANGAT 28:14 4 Nicholas KIPKORIR 28:16 5 Samwel Chebolei MASAI 28:18 6 Joshua CHEPTEGEI 28:24 7 Sabastian Kimaru SAWE 28:31 8 Gideon Kipkertich RONO 28:31 9 Thierry NDIKUMWENAYO 28:36 10 Boki DIRIBA 28:38 11 Dan KIBET 28:45 12 Tadese WORKU 28:50 13 Hosea KIPLANGAT 28:50 14 Martin Magengo KIPROTICH 28:56 15 Abderezak SULEMAN 29:01 16 Chimdessa DEBELE 29:05 17 Aarón LAS HERAS 29:08 18 Leonard CHEMUTAI 29:10 19 Berehanu TSEGU 29:15 20 Mehdi FRÈRE 29:16

U20 menn

Det ble kenyansk seier i herreklassen under 20 år. Samuel Kibathi og etiopiske Mezgebu Sime spurtet om seieren, og der var førstnevnte som vant med 22.40, sekundet foran etioperen. Matthe Kipkoech Kipruto fra Kenya tok tredjeplassen med 22.46. Det var afrikanske løpere på de 15 første plassene. Skandinavia var representert ved svenske Karl Ottfalk, som ble nummer 43, med 25.17.



20 beste

Plassering Navn Tid 1 Samuel KIBATHI 22:40 2 Mezgebu SIME 22:41 3 Matthew Kipkoech KIPRUTO 22:46 4 Yismaw DILLU 22:48 5 Johana EROT 22:49 6 Charles ROTICH 22:51 7 Sewmehon ANTENEH 22:52 8 Jenberu SISAY 23:00 9 Shadrack Rono KIPKEMEI 23:02 10 Abdisa FAYISA 23:16 11 Simba Samuel CHEROP 23:23 12 Dolphine CHELIMO 23:25 13 Abel BEKELE 23:33 14 Sailas ROTICH 23:36 15 Hosea CHEMUTAI 23:47 16 Tomoya INOUE 23:58 17 Osama ER-RADOUANI 24:07 18 Titus MUSAU 24:16 19 Kaito MATSUI 24:21 20 Sota ORITA 24:25

U20 damer

Det handlet som ventet mye om Kenya og Etiopia i Beograd denne lørdagen. I dameklassen i U20 ble det trippel etiopisk med Marta Alemayo på første, fire sekunder foran Asayech Ayichew og 10 sekunder foran Robe Dida. De fjorten fremste plassen gikk til afrikanske løpere.



Elsa Sundqvist fra Sverige ble nummer 24 med 21.20.



20 beste