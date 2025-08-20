Det var vanlige løypelengder fra 1,5 km til 4,5 km, en del skiløyper, stier, noen hogstflater og partier med tettere vegetasjon. De lengste løypene kom i et område med mer åpent terreng og diffuse myrer. Det var gjenbruk av poster fra helgens o-løp, Myrtrampen / Myrsprinten.

Kart: Utsnitt av kartet Gåsbu utgitt 2025. Målestokk 1:7500 og ekvidistanse 5 m.

Terreng: Det var mange skiløyper for alle løyper i starten. Området her var åpent og oversiktlig, men skiløypene på Gåsbu har gitt utfordringer tidligere. Resten av terrenget var mer uoversiktlig skråli, og de lengste løypene kom inn i fine lettløpte myrområder.

Klasser og løyper:

D 1.5 km 1.7 km

H 1.5 km 1.9 km

D 2.5 km 2.4 km

H 2.5 km 2.6 km

D 3.5 km 3.5 km

H 3.5 km 3.8 km

D/H 4.5 km 4.7 km

Resultater, strekktider og div. info på Innlandet Bedriftsidrettskrets Orienteringsutvalget

Årets sesong var satt opp 20 løp, 9 løp ble arrangert på våren (et ble avlyst), og 10 løp er satt opp på høsten. Neste tirsdag er bedrifts o-løpet fra Strandbygda skistadion. Da blir det muligheter for stor fart mellom postene.

Terminlista for 2025