Benedicte Westfal Larsen er en av de aller ivrigste høydemetersamlerne her i landet. Hun vant i fjor høydemetersamler-konkurransen i Kondisløpet, og hun har siden det bare fortsatt med sin iver etter å overvinne høydemetere.

Hun er klar på at dette er en god prestasjon, også i verdenssammenheng:

– Jeg tror jeg har verdensrekord i høydemeter på en måned for damer, sier Benedicte til Kondis.

På Stravas May Elevation Challenge har hun en andreplass med 100.083 høydemeter, der vinneren har 100.853 høydemeter i løpet av mai.

Benedicte forteller at hun har en økt på nesten 5000 meter som ikke ble lastet opp til Strava, og at hun faktisk har tilbakelagt 105.000 høydemeter i mai. Og nå har hun også nådd 700.500 høydemeter i løpet av et år.

Det ligger mange timer med aktivitet bak disse tallene forteller hun:

– Det tok meg 185 timer i motbakke for å klare 104.000 høydemeter og 1400 timer for å klare 70.0000- så kondis har jeg!

Det er stort sett Ulriken hun bruker til sin høydemetersamling. Toppen av dette fjellet rager 640 meter over havoverflaten. For å samle 100.083 høydemeter må man komme seg opp til Ulriken 156 ganger. I løpet av en måned altså.

Topp 5 i Strava May Elevation Challenge: