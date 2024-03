Mange av deltakerne hadde vært med på Bergensrennet tidligere, og det ble for mange et hyggelig gjensyn med gamle skiløpere. Bergensrennet begynte som et bedriftsrenn på Kvamskogen i 1997, den gang det var mer aktivitet rundt skirenn for bedriftsidretten.

Denne gangen hadde arrangørene vært skikkelig heldig med været, det er det ikke alltid man er når det skal arrangeres skirenn på vestlandet, men her var det klar himmel og sol og kaldt føre. Kanskje litt hardt, klister var nok den riktige festesmørningen, hvis man da ikke staket på blanke ski.

Som i tidligere renn var det start og mål ved hytten «Ankerplassen», som eies av Bergen Engines AS, og det var bedriftsidrettslaget her som arrangerte rennet.

Løypen gikk i lavlandet på Kvamskogen, forbi stedet der Jonshøgdi-hytten stod tidligere, og en sløyfe langs vannet.

Løypen var oppgitt å være 18 km lang. Det var noen som hadde gått feil et sted og måtte rette opp, men ingen ble disket. Har var det først og fremst skigleden som ble dyrket, i godt lag. Etterpå var det premieutdeling og servering av vafler i hytten.

Arrangør Bergen Engines BIL lovet også å fortsette tradisjonen med Bergensrenn.



Anders Søyland er klar til start helt fremst i startfeltet. Han var en av dem som dagen før hadde deltatt i Torefjellsrennet, som er et litt mer krevende renn.

Starten har gått og Brigt Strømmen kommer i gang med Bergensrennet.

Etter første runde så er Anders Søyland og Helge Brandsdal som er de første som dukker opp.

Resultatliste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 530 Helge Brandsdal Osterøy il M50-54 0:40:42 2 555 Anders Søyland Tif. Viking Bergen M50-54 0:40:59 3 491 Brynjulf Vonen Varegg M60-64 0:41:36 4 558 Johan Olai Nes Statens Vegvesen M55-59 0:43:10 5 450 Birger Rye Equinor BIL M50-54 0:45:15 6 551 Brigt Strømmen Fri il M65-69 0:47:19 7 511 Guttorm Oppedal Fana il M65-69 0:47:25 8 552 Knut Haga Bergen Engines M40-44 0:51:56 9 571 Atle Austrheim XL Bygg Åsane M60-64 0:53:23 10 542 Stig Jarle Svardal Sweco Norge AS M40-44 0:54:36 11 489 Inge Hatlebrekke Nordhordaland Skiklubb M65-69 0:54:39 12 490 Trond Austrheim Nordhordland Folkehøgskole M50-54 0:56:05 13 523 Helge Tiger Haugland Vareggfleridrett M60-64 0:59:03 14 465 Fredrik Madsen Olsvik M50-54 1:00:30 15 488 Trygve Njaastad Vaksdal M70-74 1:03:38 16 520 Alf Hansen Osterøy il M80+ 1:07:51



Nedrenn mot mål. Anette Skår Danielsen fremst og Beate Madsen følger etter henne.

Resultatliste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 464 Anette Skår Danielsen Loddefjord K50-54 1:22:31 2 476 Beate Madsen Olsvik K50-54 1:22:32

De to kvinnelige deltakere understreket etter løpet at de hadde vært nøye med å gå helt samtidig i mål, men her har det altså kommet et sekund i forskjell mellom dem.



Hytten Ankerplassen ble opprinnelig bygget av BMV, Bergen Mekaniske Verksteder, som et tilbud til de ansatte. Her viser målseglet litt av den historien. I dag er det Bergen Engines som eier hytten, Dette er bedriften som ble berømt i 2021 fordi de holdt på å bli oppkjøpt av to russiske oligarker. Siden bedriften drev med leveranser av båtmotorer til skip i den norske marine fant Solberg-regjeringen etter hvert ut at oppkjøpet var en dårlig ide, og stoppet det.

Etter rennet var det premieutdeling i peisestuen på Ankerplassen.

Det var Stig Atle Eide som var initiativtager og entusiastisk arrangør av årets Bergensrenn.



Det ble utdelt noen sjokoladetunge gullmedaljer til vinnerne: Anette Skår Danielsen, Helge Brandsdal og Beate Madsen.

