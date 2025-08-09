Bergsdalen er skåret dypt inn mellom loddrette fjellsider, som reiser seg hundrevis av meter på hver side, kledd i mose, ur og ville fossefall. Elva som har gravd seg vei gjennom dalbunnen, fosser skummende fram over stein og berg. Og i fjellsidene er den gamle veien mellom Bergen og Voss bygget inn. Her fikk noen entusiaster en gang den ideen at de ville arrangere et motbakkeløp, et motbakkeløp av det spesielle slaget. Deltagerne kan nemlig velge om de vil gå, sykle eller gå på rulleski opp.

Det konkurreres innen hver av disse idrettene. Det er start på Dale, og målgang oppe ved Storefossen, etter 4 km med jevnt 10% stigning på asfaltert vei.

Her kan du lese om hvordan det gikk i årets utgave av Bergsdalen Opp:

Emma Dyrhovden tok løyperekorden på sykkel i Bergsdalen Opp

Her kan du se en video fra årets Bergsdalen Opp, som gikk den 7. juni: