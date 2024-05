Bilder fra Hamarløpet

Hamarløpet ble en stor løpefest i sommervarmen langs Mjøsa. Her har vi samlet 370 bilder med de aller fleste av de 530 deltakerne i kronologisk rekkefølge på de de siste to kilometerne fra Domkirkeodden til målet på Skiladnerbrygga. Legg merke til at smilene blir bredere jo lenge bakover i feltet du kommer!