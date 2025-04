Bilder fra Janteloppet - 20 km

Janteloppet på Hafjell markerer sesongavavlutning for skiløpere på alle nivåer. I tillegg til 80 eliteløpere på den doble distansen, stilte 940 løpere i det 20 km lange fristilsrennet. Her kan du bla deg gjennom 190 bilder av mer eller mindre påske- og vårkledde skiløpere som brukte alt fra 49 minutter til tre timer på de to rundene.