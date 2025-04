Birken-arrangørene nøyer seg ikke med å lanserer et nytt løp, Birken Gateløp i 2025. Gravelsyklister får også sitt eget ritt lørdag 30. august. Gravelsykling kombinerer det beste fra landevei og terreng, og gir friheten til å utforske grusveier, skogsveier og stier. Gravelsykling vokser i rekordfart internasjonalt, og mange ser på gravel som en lavterskel inngang til sykkelritt.

Deltakerne i den nye GravelBirken kan velge mellom 100 km og 200 km, begge med hensikt å gi deltakerne en rå naturopplevelse med krevende motbakker og fartsfylte utforkjøringer. Start og mål er på Lillehammer, og rittet arrangeres samme dag som det tradisjonelle Birkebeinerrittet. Det betyr at deltakere kan nyte stemningen og felleskapet som Sykkelbirken skaper på rittdagen.

GravelBirken 200 km får ca. 3300 høydemeter i kupert terreng. Beregnet snittid er anslått til rundt 10 timer. Løypa er krevende og deltakerne må laste ned korrekt GPS-spor for å navigere riktig. Flere av matstasjonene fra Birkebeinerrittet og UltraBirken vil være tilgjengelige underveis.

GravelBirken 100 km byr på ca. 1800 høydemeter. Her kreves ikke GPS, noe som legger til rette for bredere rekruttering og åpner for flere deltakere som vil prøve seg på gravel.

GravelBirken ingår i Birkebeinertrippelen der man nå kan velge mellom alternative varianter av hvert arrangement (gjelder som Årets Birkebeiner). Fra 2025 kan crosstrenere velge mellom Birkebeinerrennet, TurBirken Ski eller SkøyteBirken på ski. I tillegg til Birkebeinerløpet kan UltraBirken Løp eller Birken Fjellmaraton gjennomføres på beina og altså GravelBirken eller UlraBirken Sykkel i tillegg til Birkebeinerrittet på sykkel.

Birken innførte i 2018 egen cyclecross-klasse i selve Birkebeinerrittet som året etter ble kalt All Road. Denne klassen er nå tatt vekk og erstattet av et nytt ritt med hvor man ikke sykler over fjellet fra Rena men har både start og mål på Lillehammer. Dette har sammen med den andre Lillehammer-sentrerte nyheten, Birken Gateløp, skapt visse reaksjoner på Rena.

