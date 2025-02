- Med seks uker igjen til SkiBirken ligger påmeldingene til selve Birkebeinerrennet 25% foran foran tilsvarende tall for et år siden, dvs. at det er over 6000 påmeldte. Totalt nærmer SkiBirken seg 7500 deltakere, og det strømmer jevnt på med påmeldinger hver eneste uke, melder Hanna Helseth som kan glede seg over en pangstart som nytilsatt markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Birken.

Fra Raudfjellet under Solskinns-søndags-Birken i 2024. (Foto: Birken)

– For alle rennene de tre dagene er økningen totalt på 21 prosent. Det vil si at vi ligger an til 9000 deltakere på hovedrennet og 13 000 totalt. Vi må tilbake til 2019 for å finne like høye tall, fortalte hun nylig til GD og passet på å nevne Skiklubben. NRK sin podkast gir god påmeldingsdrahjelp ved å bruke Birken som vinterens store treningsmål for Silje Nordnes og Emil Guklid med Anders Aukland som kyndig mentor. Langløpslegenden skal også i år følge en av de profilerte programlederne over fjellet fra Rena til Lillehammer lørdag 15. mars.

Ser vi på påmeldingstallene klassevis viser den som i fjor at K25 og M30 er de største klassene, og det underbygger at Birken nå motiverer yngre mosjonister enn tidligere da middelaldrende menn og kvinner var de dominerende.

Birken motiverer yngre deltakere med mer fokus på opplevelsen enn tidligere. (Foto: Birken)

Løpeboomen fortsetter i år

- Løpet har helt fantastisk påmelding om dagen med tanke på at det er fortsatt er fire og en halv måned til løpsdagen lørdag 14. juni. Der ligger vi over 50 prosent foran tilsvarende tall i fjor og vi kan få deltakerrekord med over 10 000 deltakere totalt forteller Helseth .

- Totalt på hele LøpeBirken nærmer vi oss 4000 påmeldte. Det er nesten 60% mer enn samme tid som i fjor! UltraBirken og Birken Fjellmaraton ser veldig bra ut i tillegg til hovedløpet, avslutter Hanna Helseth.

Rekordårene for Birkebeinerløpet var 2013 og 2014 med var tett oppunder 10 000 påmeldte og vel 8000 som fullførte de ulike distansene.

Fra starten av en av største Birkebeinerløpene i 2014 med over 6000 fullførende. (Foto: Kjell Vigestad)

