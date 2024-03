Det er meldt svært sterk vind og mye snø i fjellet på lørdag. Vinden kan komme opp i stiv kuling og sammen med snødrev, er det uforsvarlig for skiløpere og funksjonærer å være i fjellet. Meteorologisk institutt bekrefter i samtale værprognosene, og sier det er svært liten sannsynlighet for at prognosene skal endre seg.

Juryen og arrangøren har med de svært dårlige værprognosene besluttet å flytte Birkebeinerrennet og HalvBirken til søndag 17. mars med samme tidsplan.

Vi gjør så godt vi kan for at flest mulige deltagere får en best mulig opplevelse av Birken. Det gjøres en enorm innsats for å løse situasjonen til det beste for våre deltagere.

Hvis du ikke kan starte på søndag, er alternativet å gå på fredag. Kan du ikke delta på søndag, men heller ønsker å delta på fredag, TurBirken eller SkøyteBirken kan du gjøre det på arrangørens sider innen kl 22.00 torsdag.

UngdomsBirken vil også gå på søndag men med utsatt start. Tidspunkter vil offentliggjøres torsdag kveld.

Ski Classics-organisasjonen er i likhet med deltakerne svært glad for avgjørelsen:

– Vi er veldig imponert over den profesjonelle jobben Birken-organisasjonen har gjort for at alle mosjon- og eliteløpere skal få en så god opplevelse som mulig med dagens værmelding, sier David Nilsson, direktør for Ski Classics.

