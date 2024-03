Først ute er friidrettsgruppa som lørdag 25. mai arrangerer NM halvmaraton, åpent halvmaraton og Tveide Rundt. Sistnevnte er et nystartet mosjonsløp på ca. 10 km som går i første halvdel av NM-løypa.

Friidrettsgruppa i Birkenes Idrettslag har «ligget i dvale» i mange år. Dette først og fremst i mangel av skikkelig friidrettsanlegg i Birkenesparken. Birkenesparken er lagets eget anlegg i kommunens sentrum, Birkeland. I august 2022 ble det nye friidrettsanlegget åpnet med konkurranser og moro for barn, voksne, bygdas fabrikker samt entreprenørene som hadde vært med og bygget anlegget. Etter dette har friidrettsinteressen i idrettslaget tatt seg kraftig opp. Friidrettsgruppa i Birkenes Idrettslag arrangerer også Svalandsgubben Skauløp siste søndagen i oktober. Dette ble arrangert for 50. gang i 2023!

Lørdag 22. juni er det så sykkelgruppa sin tur til å arrangere NM terrengmaraton på sykkel, et NM sykkelgruppa arrangerer for tredje gang. Dette går samtidig med terrengsykkelrittet «Å i heiane». Sykkelgruppa er en erfaren arrangør av sykkelritt. I tillegg til det årlige «Å i heiane» arrangeres også sykkelrittet Birkenesrunden for 50. gang 16. juni i år. Som om ikke dette er nok, arrangerer sykkelgruppa årlig lagtempo-turrittet «Kvartetten» 22. mai.

Birkenes Idrettslag ønsker løpere, syklister og publikum velkommen til Birkenesparken i jubileumsåret 2024.

Reportasje fra NM halvmaraton 2023: Runa Skrove Falch og Petter Johansen vant NM Halvmaraton i Skien