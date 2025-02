På dag tre av årets Bislett Indoor Marathon var 248 løpere i aksjon på Bislett stadions innendørsbane. Denne dagen ble det løpt 50 kilometer, som regnes som en ultradistanse, i tillegg til 10 kilometer, halvmaraton og maraton. Også dagen før ble de tre sistnevnte distansene løpt, men der var påmeldingen forbeholdt de raskeste løperne.

Søndagens distanser hadde makstid 1:15 på 10 kilometer, 2.30 på halvmaraton og 5 timer på helmaraton.



Se alle resultater fra søndagen her

Filip Meo og Ida Slorafoss best på 50 km

Vi starter med den lengste distansen, 50 kilometer - 88+ runder under tribunen på Bislett stadion. Her var det totalt 39 deltakere til start. 28 menn og 11 kvinner.

I herreklassen var det Filip Meo fra Ol Triatlon som var raskest, med 3.17.14. Han var fornøyd med å vinne løpet, men skriver på Strava at han kommer tilbake neste år for å gjøre et bedre løp. Han savnet mer mengde i beina før årets løp. Meo hadde et spennende prosjekt på gang i 2024, hvor han skulle fullføre 100 maratonløp. Hvordan det gikk kjenner ikke Kondis til, men vi vet at han i løpet av sesongen satte løyperekord i Dobbeltravern i Nordmarka.

Filip Meo var raskest av alle på 50 km. (Foto: Samuel Hafsahl)



Andreplass på Bislett gikk til Janis Resnis, som løp på 3.24.01. Christoffer Baksvær fra Kampen mot hodet fulgte på tredjeplass.

I kvinneklassen var det ingen overraskelse at førsteplassen havnet hos Ida Slorafoss fra Romerike Ultraløperklubb. Hun synes årets første løp gikk bra, til tross for at hun hadde en litt tøff åpning og fikk en dupp underveis. Slorafoss vant med tiden 3.39.08.

Les også:

Ida Slorafoss kombinerer hestesport og ultraløp på høyt nivå (K+)



På andreplass i kvinneklassen kom Birgitte Nyblin-Austgulen fra Bamford 1869, med 3.58.40, mens Caroline Nome ble nummer tre med 4.03.20.

Ida Slorafoss løper alltid raskt og langt. (Foto: Samuel Hafsahl)

Rune Åldstedt og Jeanette Bergersen vant maraton

På maraton stilte 49 løpere, hvorav 31 menn og 18 kvinner. Best av alle herrer ble Rune Åldstedt fra klubben MRC Oslo. Han gjorde unna maratondistansen på 3.19.18. Andreplass gikk til Liam Grude Eretveit fra Flekkerøy Løpeklubb på 3.25.25, mens Stein Otto Eretveit Sørensen fra samme klubb ble nummer tre med 3.25.26.

Rune Ålstedt - best av herrene på maraton, andreplass totalt. (Foto: Samuel Hafsahl)



Vinner Åldstedt oppsummerte med at det ble en bra formiddag i kjelleren på Bislett. Målet hans var å få en litt hard langtur i en hard treningsperiode, noe det også ble. Han skriver også at han var glad han ikke deltok i kvinneklassen denne dagen, og refererer til at tiden hans ble slått av beste kvinne.

- Jeg lå langt bak på etter 10 km. Så satte jeg på cruise control og løp jeg med lederinnen frem til halvveis. Før hun ga slipp, skriver Ålstedt på Strava.

Og det var Jeanette Bergersen som vant både kvinneklassen og distansen totalt. Løperen som løp for Team Dynamitt, hadde virkelig krutt i beina og løp i mål på tiden 3.15.52. Michelle Heggen fra Flekkerøy Løpeklubb ble nummer to med 3.25.25, mens Sara Johanna Ulrike Wahlstedt ble nummer tre med 3.26.20.

Jeanette Bergersen var best av alle på maraton denne søndagen. (Foto: Samuel Hafsahl)

Halvmaraton - mest populært

Den mest populære distansen denne søndagen, var halvmaraton. Her stilte 91 løpere totalt, med 67 menn og 24 kvinner.

Først i mål av herrene ble Tommy Armani fra Trim Elite. Han løp på 1.14.29. Jing Jin fra Jotun BIL tok andreplassen med 1.15.43, og Eivind Orset ble nummer tre med 1.21.07. I kvinneklassen var det Carmen Schram som var best med 1.33.15 på klokka i mål. SK Vidars Emilia Arratia Evensen tok andreplassen med 1.34.44, mens Sara Scheffman fra Oslofjord tritalon ble nummer tre med 1.40.51.

Tommy Armani var best av herrene på halvmaraton. (Foto: Samuel Hafsahl)

Carmen Schram vant med halvannet minutt. (Foto: Samuel Hafsahl)

Stian “Staysman” Thorbjørnsen (2509) er mest kjent som artist og realitydeltaker. Nå gjør han det bra i løpesko. På Bislett perset han med 17 minutter på halvmaraton. (Foto: Samuel Hafsahl)

Johannes Svoren og Vilde Vigerust Barras best på 10 km

Dagen og helgens siste øvelse var 10 kilometer med makstid 1 time og 15 minutter. 69 løpere hadde valgt denne øvelsen - 31 menn og 38 kvinner.

Johannes Svoren fra Nøklebacon & Family var først i mål med tiden 35.53. Han forteller at løpet gikk over all forventning og at hele familien var tilstede. Halvparten i løpet, og resterende halvpart som heiagjeng. Håvard Klefstad ble nummer to med 36.28, mens Kestutis Janusonis fra Sankthanshaugen løpeklubb ble nummer tre med 39.56.

Johannes Svoren vant 10 km. (Foto: Samuel Hafsahl)



I kvinneklassen ble det seier til Vilde Vigerust Barras fra Ski IL. Hun vant med tiden 38.27. Lisa Tenold fra Ull/Kisa tok andreplassen med 38.36, mens Kristine Green ble nummer tre med 43.03.

Vilde Vigerust Barras gikk til topps i kvinneklassen på 10 km. (Foto: Samuel Hafsahl)



Se alle resultater fra søndagen her