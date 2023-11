Bislett24 er høydepunktet i året for mange ultraløpere, og klokken 10.00 lørdag formiddag var årets utgave i gang. Som vanlig har det vært en del forfall det siste døgnet. Det er mye sykdom for tiden, og deltakere som ikke følte seg hundre prosent ble pent bedt om å holde seg hjemme. 163 deltakere la i vei ut på den 547 meter lange sløyfa under tribunen på Bislett stadion.



Langesonen på Bislett24



En innbitt Frank Løke følte seg klar og fin da han smurte seg inn med Vaseline 8 minutter før start. Han tar løpet som god trening før Mount Everest.

- En av de viktigste tingene du kan ha med deg på 24-timersløp er Vaseline. Du blir jo så sår etter hvert, forteller han til Kondis.



Hva går gjennom hodet nå rett før start. Du vet jo at dette blir vondt?

- Det er bare anger (...) Jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg er her akkurat nå. Men, dette er den beste treninga jeg kan få fram mot Everest uten oksygen. Den kampen man får mellom 14 og 20 timer, den får man ikke noe annet sted enn her på Bislett i november, fortsetter Løke.



Frank Løke smører seg godt med Vaseline



Løke som deltar for syvende gang har ikke satt seg noe konkret mål, og er egentlig fornøyd hvis han klarer over 200 kilometer.

Allan Hovda vant Bislett24 for to år siden, og fikk smake på hvor nådeløst det kan være å løpe 24 timer på betong. Det endte med innleggelse på Lovisenberg den gangen. Du kan se intervjuet vi gjorde med Allan etter hendelsen her (K+). Natten før årets løp sov han dårlig.



Har du sovet godt Allan?

- Nei. Er det noen som sover godt før en konkurranse, spør Hovda tilbake.

Hva er målet ditt?

- Det er 280 kilometer. Så jeg kommer til å gå hardt ut, svarer han.



Allan Hovda er klar tross dårlig søvn

Starten går



Noen minutter senere var samtlige 163 deltakere klare ved startstreken. En av favorittene på kvinnesiden, Ingrid Lid, var klar for start og uttalte kort at "Nå er det bare å kjøre på". Deretter gikk starten. Franske Erik Clavery, Frank Løke, Alan Hovda og Ingrid Lid med flere, la ut i et voldsomt tempo. Allerede før halen av feltet hadde passert første runde, løp de nevnte forbi for passering to runder. Vi måtte spørre arrangør Olav Engen om denne hastigheten ut fra start er forsvarlig.



- Ja, det er jo det. Det er et veldig nivå. De beste her kan jo løpe 300 kilometer på en god dag. (...) De løper nok slik de første 7-8 timene, forkteller Engen.



Olav Engen - løpsarrangør fra Romerike Ultraløperklubb



Akkurat to timer etter start har nevnte Clavery fra Frankrike løpt rett over 24 kilometer, og leder løpet foran Allan Hovda og Erik Nilsen Onarheim. Ingrid Lid var beste kvinne så langt, med en fjerdeplass totalt. Hun hadde løpt snaue 22,5 kilometer da 2 timer ble passert. Nest beste kvinne var Julie Aspesletten, mens tredje beste var Holmfridur Adalsteinsdottir.



Marit Imset mot start





Avisa Oslo sender hele løpet direkte:

Følg sendingen deres her (krever innlogging)



Kondis vil sende direkte fra Bislett utpå ettermiddagen lørdag, samt at vi direktesender målgangen klokken 10.00 søndag formiddag.



Bislett stadion lørdag formiddag. Stille ute. Yrende liv inne. (Foto: Tom-Arild Hansen)