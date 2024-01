Under strålende forhold ble årets utgave av Vikerfjelløpet gjennomført lørdag 27. januar. Med start og målgang på Tosseviksetra gikk løypa til Vikerfjelløpet gjennom flott fjellterreng like under tregrensa.

Det var 44 fullførende i turklassen og 15 i trimklassen, altså totalt 59 deltakere. Else Flåtan, Sørkedalen IF vant kvinneklassen på 1.30.11, mens Anders Bjåland, Gol idrettslag vant herreklassen på 1.12.44.

Anders Bjåland, Gol idrettslag vant herreklassen mens Else Flåtan, Sørkedalen IF vant kvinneklassen i årets utgave av Vikerfjelløpet. (Foto: Arrangøren)

K 17-18 år

1. Karen Haug Laukeland, Idrettslaget Jutul 1:34:59.6

Fullførte: 1 Påmeldte:1 Startende: 1

K 26-30 år

1. Mina Marie Strande, Ådal I.L. 1:39:51.9

Fullførte: 1 Påmeldte:1 Startende: 1

K 31-35 år

1. Else Flåtan, Sørkedalens IF 1:30:11.1

Fullførte: 1 Påmeldte:1 Startende: 1

M 21-25 år

1. Ask Solheim Tveiten, Kongsberg Idrettsforening 1:16:38.2

Fullførte: 1 Påmeldte:1 Startende: 1

M 26-30 år

1. Erlend Magnus Løvstakken, NTNUI 1:17:31.3

2. Vebjørn Hjelle, Norconsult Bedriftsidrettslag I 1:22:24.4

3. Einar Ingmar Skirdal Frøhaug, Idrettslaget Holeværingen 1:23:28.5

4. Henrik Gjemdal, Privat 1:23:47.2

5. Kristoffer Nyvoll, Privat 1:32:21.2

6. Sindre Ødegård, Privat 1:33:02.8

7. Marius Persson Hårdnes, Equinor Bil Oslo 1:35:08.9

8. Martin Tveitstøl, Privat 1:35:34.6

9. Ingvar Hinderaker Sunde, Equinor Bil Oslo 1:40:35.4

10. Håvard Bakke, Ringkollen Skiklubb 1:41:48.8

11. Martin Tandberg, Privat 1:56:46.2

Fullførte: 1 1 Påmeldte:11 Startende: 11

M 31-35 år

1. Anders Bjåland, Gol Idrettslag 1:12:44.7

2. Thomas Voreland, Privat 1:20:28.1

3. Steffen Andre Moløkken, Ringkollen Skiklubb 1:21:44.5

4. Even Medby, Fiskebeinern SK 1:23:53.4

Fullførte: 4 Påmeldte:4 Startende: 4

M 36-40 år

1. Urban Miroslav, Gol Idrettslag 2:24:44.5

DNF Tor Egil Gautneb, Konnerud Idrettslag

Fullførte: 1 Påmeldte:2 Startende: 2

M 41-45 år

1. Eirik Bjerregaard, Krødsherad Idrettslag 1:19:31.9

Fullførte: 1 Påmeldte:1 Startende: 1

M 46-50 år

1. Thomas Grønnern, Trømborg Idrettslag 1:19:38.4

2. Kjell-Arne Holmen, Bergkameratene Ski 1:33:16.9

3. William Juul, Strand Kajakk-Klubb 1:38:55.7

Fullførte: 3 Påmeldte:3 Startende: 3

M 51-55 år

1. Anders Trovåg Hevrøy, Ringkollen Skiklubb 1:16:07.0

2. Kjetil Engelstad, Privat 1:20:03.7

3. Lars Berghagen, Ådal I.L. 1:26:02.2

4. Frank Slevikmoen, Krødsherad Idrettslag 1:26:10.8

5. Lars Laukeland, Idrettslaget Jutul 1:27:55.7

6. Hans Kenneth Arnesen Hjertaas, Idrettslaget Runar 1:28:22.2

Fullførte: 6 Påmeldte:6 Startende: 6

M 56-60 år

1. Morten Strømsodd, Ringkollen Skiklubb 1:20:42.6

2. Håkon Skrindo, Gol Idrettslag 1:21:29.9

3. Kjell Morten Kløvstad, Lier Skiløberforening 1:26:58.7

4. Steinar Aasnæss, Ringkollen Skiklubb 1:33:10.9

5. Ole Johan Kvam, Privat 1:33:31.9

6. Torstein Solvang, Privat 1:45:20.4

7. Paal Anders Strande, Ådal I.L. 1:45:20.5

8. Øyvind Stigsrud, Kartverket Bedriftsidrettslag 1:49:31.2

Fullførte: 8 Påmeldte:8 Startende: 8

M 61-65 år

1. Tore Bjerkrheim, Nesbyen Idrettslag 1:20:36.3

2. Stein Yri, Lier Skiløberforening 1:27:31.8

Fullførte: 2 Påmeldte:2 Startende: 2

M 66-70 år

1. Geir Sverre Svingheim, Privat 1:53:07.4

2. Jan Steineger, Privat 1:59:48.0

3. Ketil Stølen, Privat 2:07:41.6

Fullførte: 3 Påmeldte:3 Startende: 3

M 71-75 år

1. Hans-Jørgen Jahren, Rødberg IF 2:04:45.9

Fullførte: 1 Påmeldte:1 Startende: 1



Det var strålende forhold under årets utgave av Vikerfjelløpet. (Foto: Arrangøren)