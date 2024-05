Familien stilte sterkt i årets utgave av Knartamarsjen. (Foto: Heidi Aarstad)

Det var litt varierende vær med gløtt av sol og regn helt på slutten av årets utgave. Totalt var det 62 som stilte til start. Av disse var det 6 aktive i år i, alle i klasse herrer over 18 i år. Litt lav aktiv deltakelse, men Mats Emil Sand i arrangørkomitéen tror det kan skyldes at det har vært veldig mange lokale løp de siste 2-3 ukene.

Vinner Bjørn Paulsrud åpnet kontrollert og kjente at han hadde litt å gi på slutten da det ble medvind. Den lettbeinte 57-åringen klokket inn på 37:45 i den 7,2 km lange løypa og var med det 1.14 minutt foran Christoffer Enderud Hansen. Deretter fulgte førstegangsdeltaker Lars Ola Rustad som uttrykte at han likte løypa godt.

- Det er viktig at vi holder på disse mindre arrangementene, sa nord-odølingen etter å ha løpt inn til 3. plass i debuten.

Det var gledelig med 15 førstegangsdeltakere i årets utgave der den yngste var 5 dager gammel ! Det ble delt ut jubileumspremier for 5-, 10-, 15-, 30-, 35-års deltakelse samt at en sprek dame fikk utmerkelsen for 40. deltagelser. Bare Rolf Hansen har flere deltagelser med 43 av 43!

To blad Solberg klar for avmarsj. (Foto: Heidi Aarstad)

Familien Holen ut på tur - men ingen sur! (Foto: Heidi Aarstad)

Speaker Roy Hansen. (Foto: Heidi Aarstad)

Ingen over og ingen ved siden av 90-åringen Rolf Hansen når det gjelder deltakelser i Knartamarsjen. (Foto: Heidi Aarstad)

Resultater Knartamarsjen 2024:

Herrer over 18 Plass Navn Klubb Tid 1 Bjørn Paulsrud Lia BHG 27.45 2 Christoffer Enderud Hansen Galterud IF 28.59 3 Lars Ola Rustad Nord-Odal IL 29.18 4 Rune Holmen Halmsås & Omegn 29.44 5 Roger Voll 34.33 6 Øystein Sanderud Oppstad IL 52.14

Galterud IFs nettsider

Knartamarsjen på Facebook

Samleside for Knartamarsjen