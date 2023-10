Det gikk litt under radaren for Kondis, men det ble altså løpt meget sterkt av Bjørn Tore Kronen Taranger da danskene inviterte til løp på ultradistansen 100 miles i forrige måned. Løpet hadde stort sett danske deltagere, og en av dem vant også: Emil Ingerslev tok seieren med den sterke tiden 13:19:02. Bjørn Tore måtte se at det ble over 40 minutter til dansken, tiden hans ble 14:00:16.

Best kvinne ble Annette Christensen fra Danmark. Beste norske kvinne ble Hilde Jensvold fra Grefsenperlen Ultraløpeklubb.

På sin Facebookside skriver Bjørn Tore:

– Det var en svært varm dag around the isle of Mors - som tok luven av oss alle mann alle. Tusen takk for fantastisk støtte og den sprudlende energien publikum spredte rundt seg gjennom hele løypen - Smilende og løpende barn ved min side, oppbakking, alle hepp’ene og lykkeønskinger på min vei mot målgang.

Norske løpere har en sterk tradisjon i Mors 100 miles. I fjor tok Bjørn Tores klubbkompis Stig Rasmussen fra Bergen Løpeklubb en 4. plass. I 2021 vant Bjørn Tore på en tid som da ble norsk rekord på distansen, og de to årene året før det var det også en løper fra Bergen Løpeklubb som hentet gullmedaljen: Stian Andersen.

10 beste menn 100 miles:

Plass Navn Klubb Land By Tid 1. Emil Ingerslev Danmark Skødstrup 13:19:02 2. Bjørn Tore Kronen Taranger BFG Bergen løpeklubb Norge Fana 14:00:16 3. Jonas Juhler Hansen ultralob.dk Danmark København N 15:16:55 4. Morten Thye AC Pain/Fysiohuset Danmark Randers Nv 15:26:53 5. René Jørgensen Danmark Aalborg 15:57:51 6. Jacob Justesen Pinen og Plagen Danmark Nykøbing Mors 16:25:29 7. Poul Lundgren Rasmussen Høfde Ultra Trail/ Falck Teknik Danmark Fredericia 17:35:33 8. Bjarne Østergaard Nordborg Løbeklub Danmark Nordborg 19:09:35 9. Jacob Linde Danmark Skødstrup 19:58:31 10. Palle Duun Rohde Danmark Skørping 20:00:11

10 beste kvinner 100 miles:

Plass Navn Klubb Land By Tid 1. Annette Christensen Danmark Hjallerup 17:47:45 2. Emma Lemminger Danmark Skødstrup 18:49:23 3. Marianne Kankaanmäki Noormarkun Nopsa Suomen Tasavalta AHLAINEN 19:52:55 4. Bente Dinesen Danmark Varde 20:10:44 5. Hanne Kildegaard Atletica Danmark Horsens 20:51:44 6. Tina Skannerup masterrunning.dk Danmark Tim 21:18:40 7. Hilde Jensvold Grefsenperlen Ultraløpeklubb Norge Oslo 21:23:12 8. Pia Marcussen Klub 100 Marathon Danmark Danmark Hadsund 21:40:01 9. Camilla Bitsch RunningWild Danmark Aarhus C 22:23:56 10. Gritt Jakobsen Trail & Pandelygtesjov Danmark Frederikssund 22:36:36



Bjørn Tore ble i fjor hedret av arrangørene med en egen plate med inskripsjon som forteller om seieren hans der i 2021.



Bjørn Tore har kommet i mål og kan fortelle om løpet sitt.