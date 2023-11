Det er artig med teknologi og Kondis synes det er spennende å være litt innovative. Men, det kan gjerne oppstå problemer når det involveres mye teknologiske finesser og utstyr. Vår online løpetrening Kondistreninga Online har dessverre blitt litt offer for teknisk trøbbel denne høsten. Vi har hatt problemer med både tredemølle og PC-utstyr. Men, nok om det - Kondistreninga kan nå igjen invitere til direktesendt mølletrening. Systemet fungerer igjen. Med enkelte modifikasjoner.



Tom-Arild er klar i studioet på Ullevål stadion noen minutter før 18:00.



Direktesendt løpeøkt fra Kondisstudioet

Fra vårt studio på Ullevål stadion sender vi direkte video fra løpemølla. På kondistreninga.no kan du finne både planlagte LIVE-sendinger, samt opptak av tidligere økter. Øverst på forsiden kan du alltid se hvor lenge det er til neste direktesending. Underveis i økta kan du chatte med øktlederen.

Treningen er i gang.



Hvem kan delta?

Alle som har tilgang til en tredemølle, samt oppkobling til internett på smarttelefon, ipad, datamaskin eller lignende, kan delta. Vi kjører alltid intervalløkt, men det spiller ingen rolle om du jogger i 8 km/t eller sprinter avgårde i 20 km/t. Vi jobber uansett på tid fremfor distanse når vi kjører drag og pauser.



Hva behøver du av utstyr?

Du behøver en tredemølle du kan løpe på, og en enhet som du kan følge sendingen på. Det er det eneste du må ha. Når du følger en sending vil du se at øktlederen løper i et virtuelt landskap ved hjelp av programmet Zwift. Dette er et gratis-program som hvem som helst kan laste ned og bruke. Flere av de som deltar på LIVE-treningen løper også i Zwift, og deltar da virtuelt på treningen. Du kan lese mer om Zwift og deltakelse via programmet her, samt at du kan se instruksjonsfilmer.



Slik kan det se ut på en fellestrening i det virtuelle grønne. (Skjermdump Zwift)



Hvordan kan du delta på torsdag?

Har du Zwift, så registrer deg her slik at jeg kan legge deg til i klubben og invitere deg på økten. Har du ikke Zwift så kan du bare møte opp her noen minutter før klokken 18:00.



Torsdagens økt: Tempoøkt: 10 x 2 min. med 1 min. flytfart

Denne gangen kjører vi en tempo/farts-økt. Det er viktig med en god oppvarming før denne typen økter, så vi setter av 20 minutter på den seksjonen. Vi starter med steady og rolig jogg første halvdel av oppvarmingen, før vi øker litt intensitet opp mot hoveddelen. Deretter gjør vi en tempodel hvor vi veksler mellom å løpe 2 minutter i konkurranse/intervallhastighet og 1 minutt i såkalt flytfart, altså noe roligere. Ofte kan man oppleve at “pausene” da kjennes ganske OK, til tross for at du fortsatt har god fart. Vi avslutter med en nedjogg på rundt 10 minutter.

Hoveddel

10 x 2 minutter tempo med 1 minutt flytfart mellom

Løper du 10 kilometer i konkurranse på 60 minutter, så kan 2-minuttersdragene dine for eksempel ligge på 5:50-6:00-fart, mens “flytpausen” kan ligge på 6:20-6:25. Dette er kun et eksempel.





Les mer

Besøk kondistreninga.no for mer informasjon om Kondistreninga