Vi har kommet oss inn i et nytt år og det er på tide å fyre opp møllene. Det er nå satt opp to direktesendte løpeøkter med Kondistreninga Online. Det kommer til å bli noe variasjon på dagene, ettersom flere har meldt ønsker om det. Vi har stort sett løpt på onsdager fram til nå, men så er det noen som sjelden kan på onsdager. Derfor blir det litt variasjon mellom de fleste av hverdagene. Det er foreløpig kun ett event som er lagt inn i Companion App/Zwift, da vi ikke har mulighet til å legge til flere om gangen.



De to kommende øktene vil være økter som tidligere er presentert som «Min økt» i magasinet Kondis. Først ut den 16. januar skal vi kjøre Håvard Moseby sin formtoppingsøkt 3 x 5 minutter + 3 x 1 minutt (K+). Uka etter, mandag 22. januar, prøver vi oss på litt overfart med Øystein «Pølsa» Pettersens 5 x 5 minutter med 45/15 (K+).



Les om økta 16. januar her

Les om økta 22. januar her





Hvordan kan du delta?

Dersom du har en tredemølle hjemme, eller kan bruke en på et senter hvor du har internett, så kan du bare klikke på en av linkene ovenfor når det nærmer seg start. Da kommer du til øktsiden hvor du finner et videovindu. Filmen skal starte automatisk når direktesendingen begynner. Hvis ikke det skjer så kan du klikke på play-knappen.

Du kan også delta i treningsprogrammet Zwift. Da må du først være medlem av gruppa Kondistreninga Online, som i skrivende stund teller 55 medlemmer. Da vil du få invitasjoner i Companion App til alle eventer. For å registrere deg i onlineklubben kan du gå til denne linken. Når du deltar i Zwift, er det viktig at du samtidig starter streamen slik at du får lyd. Se neste avsnitt..



Viktig om lyd for Zwiftdeltakere

De som ikke er med i Zwift kan følge økta ved å klikke på en av linkene ovenfor og klikke Play i videovinduet noen minutter før start. Det samme gjelder egentlig dere som skal delta i Zwift også. Hvis dere starter økta som beskrevet, så får dere lyd fra streamen mens dere selv løper i Zwift. Det er litt viktig med tanke på at løpslederen gir beskjed om når drag starter og slutter og så videre. Har du spørsmål til dette, så kan du sende oss en epost.



Håper vi sees!





Mer informasjon

Kondistreningas hjemmeside

Her finner du alle planlagte LIVE-løkter

Les mer om Kondistreninga Online

Hvordan bruke Zwift - se video