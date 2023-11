https://bakkerolfen.blogspot.no

Med 33 000 utsolgte plasser er det over dobbelt så stort som alt annet jeg har deltatt i. Stockholm Maraton hadde nesten 15 000 fullførende sist gang jeg løp i 2010 og i Frankfurt to år senere var det i underkant av 12 000. Birken både på sykkel og ski lå også mellom 12 og 15 tusen de årene, men for "en bonde i byen" blir det liksom ikke den samme spenningen å dra til Rena som til Valencia.

Brunt startnummer i pulje 5 i Valencia Marathon med antatt sluttid 3:25:00-3:35:59.

Sen sesongdebut

Høstsesongen har helt siden Tipp-topp Ti for Grete midt i september vært rettet mot årets eneste maraton som samtidig er den seneste noen sinne. Jeg har jo aldri løp maraton etter Vintermaraton midt i november, så bare det er jo en utfordring. Jeg har for øvrig ikke løpt distansen siden jeg presterte min hittil eneste negative splitt på Jessheim for to år siden (Endelig - der satt'n!), så det er litt tendenser til debutanter-nerver selv om det blir min 63. maraton.

Jeg krydret også maraton-oppkjøringen med et lite motbakke-snøreløp på Skeikampen sammen med Maze tidlig i oktober. (Foto: Visit Skeikampen)

Bakkens maratonplan

Siden 1.oktober har jeg fulgt Marius Bakkens 100-Day Marathon Training Plan, dvs. at jeg har fulgt de ni ukene som er spesifikt rettet mot maraton. De første seks ukene av de 100 dagene bygges opp mot 10 km og så halvmaraton, men med hele 5 x 10 km og 5 x 21,1 km gjennomført denne sesongen så jeg ikke noen grunn til å følge de seks første ukene av de i alt 15 ukene fram mot maraton. Det skulle etter programmet være en konkurranse både på 10 km og halvmaraton i løpet av de seks ukene med maraton-oppkjøring. Jeg valgte kun å legge inn en halvmaraton under Norgestesten 29.oktober siden 10 km i Oslo ga meg såpass godt svar på hvor jeg stod hen 14 dager før jeg før jeg gikk i gang med "The Marathon Phase of the 100 Day Plan".

Jeg har jo fulgt MB-programmet en gang tidligere for fire år siden uten at det ble noen stor suksess som beskrevet i en artikkel på kondis.no her: Bakken tester Bakkens maratonplan. Den gang endte eksamen på Jessheim under vinterlige forhold med 3:32:11 selv om jeg hadde løpt Perseløpet på 1:36:32 fem uker tidligere. Blogg: Punktum finale i Jessheim Vintermaraton.

Nedtrapping

Denne gangen har jeg valgt å legge lista litt lavere og følge 3:30-programmet i stedet for 3:15-skjemaet i 2019. Hovedforskjellen er at det legges opp til fire økter pr. uke i stedet for fem. Erfaringene fra den gang var at jeg ikke tålte tre intervall-/tempoøkter i uka. Siden jeg har blitt fire år eldre ville det være dumt å prøve på det igjen. Fire løpeøkter i uka er jo en betydelig nedtrapping i forhold til det jeg er vant til, som jo som oftest har vært 6-7, så jeg har spedd på programmet med en løpeøkt likevel. Da har det imidlertid vært overskuddet og ikke programmet som har bestemt hva det har blitt.

Med 1-2 helt løpefrie dager hver uke har trenings-abstinensene blitt stogget med en helt rolig rulleskitur, en styrkeøkt og noen gåturer. Jeg har greid å beholde overskuddet og har ikke siden forkjølelsen på nyåret vært verken sjuk, skadet eller hatt noen vondter. Jeg har rett og slett ingen ting å skylde på. Det har i det hele tatt gått veien, og som beskrevet på min siste treningsartikkkel på kondis.no, Når veien blir målet, så har det vært meget tilfredsstillende å nyte denne veien mot målet.

Det har blitt mange fine søndagsturer med Kondis-gjengen i høst. (Foto: Lene Nylund)

To års maratonpause

Det betyr jo ikke at jeg er fornøyd uansett resultat, men jeg tror skal greie å stille til start i Valencia med lave skuldre i forvisning om at jeg har gjort veldig mye riktig i forkant. Selv om det er to år siden sist så har jeg ikke glemt når maraton starter, og det er jo veldig mye som kan skje den dagen det gjelder. Håpet er at det ikke blir for varmt, og at jeg greier å nyte siste del av veien også - lengst mulig.

Litt bak skjema på Norgestesten på Jessheim fem uker før Valencia. (Foto: Ullensaker/Kisa IL)

Halvmaraton x 2 + ?

Jeg har jo en tanke om en antatt sluttid selv om jeg ikke har noen formel som jeg har klokketro for omregning av halvamaraton til maraton. Med 1:38:33 på Norgetesten fem uker på forhånd og noen lange og gode asfaltøkter etter det, skulle 3:30 nøkternt sett være innen rekkevidde. Siste forsøk var under Vintermaraton i 2021 da jeg klokket inn på 3:26:45 etter å ha "overprestert" med 1:35:25 i Oslo to måneder før, så sånn sett så skal det holde hardt. Å måtte legge på 15 minutter på halvmaratontida x 2 er jo rett og slett dårlig, men det var nærmest min formel også den tida jeg jeg løp en halvtime fortere. Håpet et at jeg har blitt mer tålmodig og seigere ift. tempoet jeg har i beina. Det har i alle fall blitt bra med km mellom 4:45-5:00-fart de siste to månedene....

