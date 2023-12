Den kvinnelige idrettsutøveren er skrevet av noen av landets fremste forskere og fagfolk, fra et bredt spekter av fagdisipliner. Hovedhensikten er å gi påfyll av kunnskap, skape nysgjerrighet og å hjelpe utøverne til å nå sine idrettslige mål.

Forlagets beskrivelse av boka:

Kunnskapsgrunnlaget innen idrettsfysiologi, treningslære og medisin bygger i stor grad på forskning som er gjennomført på menn. Selv om de fysiologiske forskjellene mellom kvinner og menn er betydelige, har tradisjonelle treningslærebøker i liten grad tatt høyde for dette.

Den kvinnelige idrettsutøveren er et kunnskapsbasert norsk bidrag, med tekster fra våre fremste forskere og fagfolk. Boka gir et oppdatert kunnskapsgrunnlag og praktiske anbefalinger innen trening, helse og prestasjon for den kvinnelige idrettsutøveren.

Den samlede kunnskapen i denne boka bidrar med ny innsikt om den kvinnelige idrettsutøverens helhetlige utvikling. Boka vil være til nytte for trenere, ledere og utøvere i idretten, og for studenter innen idrettsvitenskap, helsefag og kroppsøving.

Øyvind Sandbakk er professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU og leder for Senter for toppidretts-forskning. Guro Strøm Solli er førsteamanuensis ved Nord Universitet, der hun også leder forskningsgruppen PULS (prestasjonsutvikling i langrenn og skiskyting). Hanne Staff er leder for Prestasjon og utvikling i Olympiatoppen og stipendiat ved UiT Norges arktiske universitet.

I tillegg til disse tre inneholder boken kapitler fra noen av landets fremste forskere og fagfolk – fra et bredt spekter av fagdisipliner.

