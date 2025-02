Arrangementet, som finner sted på Breivoll innerst i Bunnefjorden, hadde en imponerende suksess ved oppstarten i 2023 med nesten 350 deltakere på startstreken, som økte til nesten 800 i 2024.



Starten går (Foto: idrettsbilder.no)



Med gåsehud-garanti

Breivoll, en lokal perle innerst i Bunnefjorden, kjennetegnes av sine mange store gressletter, badestrender og svaberg. Start- og målområdet er plassert like nedenfor DNT Breivoll som tilbyr kjøp av diverse mat og drikke, og fungerer som et naturlig samlingspunkt for både lokale og tilreisende som ønsker å nyte naturen gjennom spaserturer, bading og familieaktiviteter. Dette gjør stedet ideelt for et arrangement som BreivollRUN, hvor løypene tar deltakerne gjennom noen av de vakreste områdene i regionen.

Konkurransen tilbyr fire ulike distanser, inkludert 1 km løp for de yngste uten tidtaking, en 3 km løype med tidtaking, samt 5 km og 10 km løp som strekker seg gjennom en nydelig løype rundt Kjærnes og tilbake. Målet med arrangementet er å skape en årlig festdag som gir deltakere og tilskuere minner for livet.



BreivollRUN er løpsfest for både store og små. (Foto: arrangøren)





Fokus på barn og fellesskap

BreivollRUN er en fullskala, profesjonell konkurranse komplett med tidtaking, målseil, løypevakter, musikk og premiering. Arrangøren legger spesielt vekt på å inkludere barn, og håper å gi dem en positiv konkurranseerfaring som kan inspirere til videre fysisk aktivitet. Lokale idrettsklubber oppfordres også til å delta, og arrangementet er en ideell arena for sommeravslutninger, hvor barna kan løpe sammen som lag og deretter nyte fellesaktiviteter på Breivolls mange samleplasser etterpå. Vi ser også flere melder på hele arbeidsplassen og gjør det til et «teambuilding-event», eller løper sammen hele familien. Og det er akkurat dette fellesskapet vi ønsker å bygge opp under.



God energi ut fra start. (Foto: idrettsbilder.no)

En utfordrende løype for alle

For de som ønsker en utfordrende løype, tilbyr BreivollRUN en variert trasé som inkluderer teknisk sti, jordvei og asfalt. Premiepenger til de tre raskeste kvinnene og mennene på 5 km og 10 km løp bidrar til å tiltrekke seriøse løpere, mens arrangementet fortsatt er åpent for alle uavhengig av alder og ferdighetsnivå. Ønsker du å delta men ikke er glad i å bli tatt tid på kan du melde deg opp i «Livsnyter´n», der du løper 5 km eller 10 km med startnummer men uten tidtaking.



Underveis møter du nydelige stier. (Foto: arrangøren)

Flotte grusveier byr løypa også på. (Foto: idrettsbilder.no)



Et viktig bidrag til lokalsamfunnet

BreivollRUN fungerer som en viktig møteplass for både barn, unge og mosjonister i Follo-området, og støtter opp under både fysisk og psykisk folkehelse. Arrangementet er også en betydelig inntektskilde for Nordby IL, arrangøren bak løpet. Vi håper at så mange som mulig velger å melde seg på eller kommer for å heie frem deltagerne.



Idrettsglede og samhold (Foto: idrettsbilder.no)

Ut fra start og inn i skogen. (Foto: idrettsbilder.no)



Mer informasjon om konkurransen, løypetraseen og andre detaljer finner du på breivollrun.no

Påmelding hos RaceTracker



Foto: idrettsbilder.no