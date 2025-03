De som oppretter brukere i appen, bestemmer selv hvor mye data om seg selv de vil gi appen tilgang til.

– Treningsprogrammet blir best om brukerne åpner opp for at den kan hente informasjon fra for eksempel Strava eller en elektronisk treningsdagbok, men det er ingen nødvendighet. Før programmet genereres, må brukeren uansett legge inn både info om seg selv, hvor mye en trener, skadehistorikk, og hvilket mål en har før programmet utarbeides, sier Fredrik Hasseleid.

Chat: I appen kan brukeren chatte med sin digitale trener, som i dette tilfellet oppfordrer vedkommende til å spørre om hva som helst. (Illustrasjon: PacePilot)

Brødreparet ønsker å gi alle løpere en løpeopplevelse som er like personlig som en egen trener.

– Ved hjelp av den statistikken som samles inn om brukeren, vil vi ved hjelp av kunstig intelligens kunne oppgradere treningsprogrammet slik at det blir enda mer personlig. Det er som å ha en egen PT i lomma, sier Fredrik.

Treningsprogrammet: I appen får brukeren en fin oversikt over øktene som skal gjennomføres, med detaljerte beskrivelser av økta, og en forklaring til hvorfor den skal gjennomføres. (Illustrasjon: PacePilot)