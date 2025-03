Med løysingsorienterte folk på arrangørsida vart det likevel laga ein trasé langs vegen, slik at rennet kunne gjennomførast. Det var distansar på 17,9 km, 35,8 km og 53,7 km, med 24 deltakarar i dei to kortaste løypene og 18 på den lengste distansen.

Målet er å byggje opp eit konsept der det finst ein distanse for alle. Eit godt samarbeid med Brokke og ein tanke om å ha Brokke Alpinsenter som planlagt utgangspunkt ligg alt til rette for flotte skirenn i åra som kjem.



Frivillig innsats og godt samarbeid med beredskap

Valle IL er heldige som har et sterkt frivillig apparat der utallige timer legges ned for å sikre gjennomføringen av våre arrangementer. Idrettslaget har bygget opp en imponerende frivillighetsstruktur, og innsatsen som legges ned, fortjener all honnør.

Leiaren i Valle IL uttrykker stor takknemlighet over det enorme engasjementet fra de mange frivillige som stiller opp ved hvert eneste store arrangement. Uten denne innsatsen ville det ikke vært mulig å arrangere de mange idrettsaktivitetene som preger Valle ILs kalender gjennom året.

I tillegg til frivillige har vi et nært og godt samarbeid med beredskapsaktører som Norsk Folkehjelp, Røde Kors og lokale leger i Valle. Dei stiller alltid opp for å ivareta deltakernes sikkerhet, og vi er svært takknemlige for den profesjonaliteten og tryggheten dei tilfører våre arrangementer.

Sammen skaper vi trygge og velorganiserte arrangementer som gir deltakerne gode opplevelser – en stor takk til alle som bidrar!



Frivillige og beredskap på matstasjon på i krysningspunktet i løypa . (Foto: arrangøren)

Deltakarar på alle nivå og god sponsorstøtte av den lokale banken

Det er gledelig å sjå at det var eit løp med deltakarar på alle nivå. Me ønsker alle aldre og alle nivå velkomen. Det var også ei god fordeling i klassane. Valle Sparebank er hovudsponsor av arrangementet og deltakarar på dei gjevaste plassane kunne ta med seg ein hyggeleg pengepremie heim. Ein stor takk til Valle Sparebank som alltid er rause og støtter våre arrangement.

Aron Åkre Rysstad (Valle Il/Team Elon Vest) tok seieren i lengste løypa, fulgt av Åsmund Wiberg (Otra IL) og Lars Aanensen (Søgne SK/Mandal SK). (Foto: arrangøren)

Hans Petter Berg Rolke (Rustad IL) tok seieren i 35,8 km før Jone Thorbjørnsen (Bygdø IL/Team Andiamo) og Aleksander Fredvik (Oddersjå SSK) . (Foto: arrangøren)

Vinner Av damer lang løype Elin Uppstad (Valle IL), 2 plass Vilde Malmei (Oslo) . (Foto: arrangøren)

Damer 35,8 km 1 plass: Marianne Røed (Froland IL), 2 plass: Lise Fosså (Valle IL)

Se resultater her