Budor Løpefest har på fire år blitt stadig mer populært, og nesten 300 meldt seg på årets utgave. 240 fullførte lørdag i tillegg til vel 50 barn. Det betyr en ny pen økning på 30 % fra fjorårets 186 i mål i strålende sensommervær.

Like strålende var ikke været lørdag med kraftig regn natta i forveien som sørget for å gjøre terrenget søkkbløtt etter at det uka i forveien var tørket bra opp - i den grad Hedmarksvidda kan sies å være tørr da… Tåka lå tett over Løtenfjellet fra morgenen av, og da halvmaratonløperne ble sendt av gårde klokka 10 kom den første av flere lunkne regnskurer. Likevel strømmet erfarne løpere, lokale mosjonister, hyttefolk og tilreisende til, og stemningen var på topp fra start til mål selv om altså været ikke var det.

21 km er distansen som løperne virkelig får kjenne på Budor-naturen på kroppen med sitt varierte, krevende og reale terreng - i all fall for alle som er bekvem med høye kneløft. Den nye traséen på 10 km falt i smak, og er i motsetning til den tidligere løypa rett og slett en «luksusløype» i fjellterreng på grus, planker, opparbeidet grussti og en bratt nedfart mot mål. 5 km går utelukkende på kupert grusvei og er egnet både for de som vil ha en kortere løype og som vil oppleve den gode stemningen i hytteområdet. Barneløpet avslutter løpefeste med en runde rundt den idylliske Koiedalen. Kort sagt en fest for de fleste!

Løpsleder Amund Hagen Kristiansen teller ned for barneløpet som hadde mellom 50 og 60 til start etter at de voksne var i mål. (Foto: Spreke Opplevelser)

De beste på alle tre distanser:

21 km menn

Herrepallen på kongedistansen på Budor (fra v.) Bjørn Christian Freitag, Vegard Ølstad Dalberg og Mads Istre. (Foto: Spreke Opplevelser)

1 Vegard Ølstad DALBERG 1992 Vang O-lag 01:47:43 -- 2 Bjørn Christian FREITAG 1988 Romerike Ultraløperklubb 01:54:13 +6:30 3 Mads ISTRE 1985 Kubakken 01:55:26 +7:43 4 Patrick ÅSERUD 1971 CathPat.IF 01:56:17 +8:34 5 Askild BØ 1980 Strandbygda IL 01:56:56 +9:13 6 Jan-Sigurd SØRENSEN 1976 02:04:40 +16:57 7 Øyvind LOTTEN WESTRUM 1990 INN-IT-ATLETHES 02:07:41 +19:58 8 Jørgen Linus HARKINN 2008 Furnes Skiløperforening 02:09:53 +22:10 9 Gunnar KNUDSEN 1991 Sweco BIL / Svorkmo N.O.I. 02:11:20 +23:37 10 Eirik NORDTORP 1994 Team GT 02:11:52 +24:09

21 km kvinner

De sprekeste opplevelsene blant kvinnene på halvmaraton fikk (fra v.) Caroline Thorvik-Olsen, Eszter Horvati og Mari Halvas-Svendsen (Foto: Spreke Opplevelser)

1 Eszter HORVATI 1979 Bouvet 02:13:29 -- 2 Caroline Thorvik OLSEN 1994 02:16:24 +2:55 3 Mari HALVAS-SVENDSEN 1999 Sweco 02:24:21 +10:52 4 Kristin WAAGE 1992 Årvoll IL 02:31:24 +17:55 5 Iselin BERNTSEN 1989 02:34:48 +21:19 6 Henriette BERG 2004 Løten orienteringslag 02:37:14 +23:45 7 Kristine SÆHLIE 1980 02:44:39 +31:10 8 Camilla WEDDING 1978 02:44:39 +31:10 9 Anne Lene JØRANLID UTNE 1980 02:45:53 +32:24 10 Marikken FOSLIE 1995 02:46:02 +32:33

10 km menn

Magnus Sedeniussen fra Lyn Ski dro fra alle de 106 andre allerde fra start og vant den nye og morsomme 10 (11)-kilometeren på solide 38:29. (Foto: Bjørg Enger)

1 Magnus SEDENIUSSEN 2001 Lyn ski 38:29:00 -- 2 Jostein NYQUIST NYQUIST 1991 Øystre Slidre IL 40:02:00 +1:33 3 Kristoffer LAMØY 1993 Åsen IL 40:10:00 +1:41 4 Anders HASLIE 1982 HSV 41:16:00 +2:47 5 Fredrik Sætereng FYKSEN 1990 Sportsklubben Vidar 43:19:00 +4:50 6 Erik JAKOBSEN PERSHEIM 1987 44:48:00 +6:19 7 Magnus JOHANSEN HOLSTAD 1983 Hasle-Løren IL 45:28:00 +6:59 8 Simen KRISTIANSEN 1986 Arvesølvet 48:17:00 +9:48 9 Knut Ivar VESTLI 1974 Fjellet IL/Hafslund BIL 48:25:00 +9:56 10 Thomas RØNNINGEN 1980 Strandbygda Idrettslag 48:58:00 +10:29

10 km kvinner

De to klart beste kvinnene på 10 km, Marit Haslie (til v.) og Lene Nylund, side om side ut fra start. (Foto: Bjørg Enger)

1 Marit HASLIE 22 1993 45:17:00 -- 2 Lene NYLUND 263 1986 Strandbygda Idrettslag 46:45:00 +1:28 3 Anna BÅRDSENG 233 2001 Vang Skiløperforening 54:08:00 +8:51 4 Line MYRVOLD 277 1988 54:17:00 +9:00 5 Trine FJELDSTAD KAZEMBA 8 1985 Hernes IL 57:12:00 +11:55 6 Lene Andreassen BÅRDSENG 207 1970 Vang skiløperforening 59:10:00 +13:53 7 Catrine KOOYMAN KROGSETH 236 1991 59:55:00 +14:38 8 Lene DAHL 62 1977 01:00:04 +14:47 9 Liv KOOYMAN 235 1963 01:00:15 +14:58 10 Sandra SEDENIUSSEN 42 1999 01:01:40 +16:23

5 km menn

Lars Ove Ulleberg mot mål som vinner av 5 km med et minutts margin. (Foto: Spreke Opplevelser)

1 Lars Olav ULLEBERG 1993 SK Vidar 18:57 -- 2 Jan Tore TRONSTAD 1993 Bislett Bordtennisklubb 19:59 +1:02 3 Gaute Bergstrøm VESTLI 2011 Fjellet IL 20:04 +1:07 4 Håkon Gaute KVAMME 20:27 +1:30 5 Steffen JOHANSEN 1988 JH langrenn 20:33 +1:36 6 Stian RØNNING 1980 Reinsvoll 22:33 +3:36 7 Niklas BAKKE 2013 Vang OL 22:47 +3:50 8 Johannes RIISE 2011 24:43:00 +5:46 9 Sigurd JOHANSEN 2014 JH fotball 24:54:00 +5:57 10 Bjørn Idar KRISTIANSEN 1987 24:54:00 +5:57

5 km kvinner

De tre premierte kvinnene på 5 km (fra v.): Torunn Ølstad, Hannah Solheim Lintorp og Sofie Susaas. (Foto: Spreke Opplevelser)

1 Hannah SOLHEIM LINTORP 2002 22:18 -- 2 Torunn ØLSTAD 1968 23:42 +1:24 3 Sofie SUSAAS 1995 25:59:00 +3:41 4 Liv Karin THRANE 1990 28:21:00 +6:03 5 Andrea TØMMERNES 1985 28:42:00 +6:24 6 Anne GUNDERSEN 1975 28:51:00 +6:33 7 Lisbeth Helene FOSSEN 1965 Tren Løten 29:16:00 +6:58 8 Mona GUNDERSEN 1979 29:36:00 +7:18 9 Kjersti LANGSETH 1964 30:15:00 +7:57 10 Veronica BERTHEUSSEN 1979 30:23:00 +8:05

ALLE RESULTATER