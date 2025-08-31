Budor Løpefest har på fire år blitt stadig mer populært, og nesten 300 meldt seg på årets utgave. 240 fullførte lørdag i tillegg til vel 50 barn. Det betyr en ny pen økning på 30 % fra fjorårets 186 i mål i strålende sensommervær.
Like strålende var ikke været lørdag med kraftig regn natta i forveien som sørget for å gjøre terrenget søkkbløtt etter at det uka i forveien var tørket bra opp - i den grad Hedmarksvidda kan sies å være tørr da… Tåka lå tett over Løtenfjellet fra morgenen av, og da halvmaratonløperne ble sendt av gårde klokka 10 kom den første av flere lunkne regnskurer. Likevel strømmet erfarne løpere, lokale mosjonister, hyttefolk og tilreisende til, og stemningen var på topp fra start til mål selv om altså været ikke var det.
21 km er distansen som løperne virkelig får kjenne på Budor-naturen på kroppen med sitt varierte, krevende og reale terreng - i all fall for alle som er bekvem med høye kneløft. Den nye traséen på 10 km falt i smak, og er i motsetning til den tidligere løypa rett og slett en «luksusløype» i fjellterreng på grus, planker, opparbeidet grussti og en bratt nedfart mot mål. 5 km går utelukkende på kupert grusvei og er egnet både for de som vil ha en kortere løype og som vil oppleve den gode stemningen i hytteområdet. Barneløpet avslutter løpefeste med en runde rundt den idylliske Koiedalen. Kort sagt en fest for de fleste!