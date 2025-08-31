Se 130 bilder fra Budor Løpefest

Budor Løpefest har på fire år blitt stadig mer populært, og nesten 300 meldt seg på årets utgave. 240 fullførte lørdag i tillegg til vel 50 barn. Det betyr en ny pen økning på 30 % fra fjorårets 186 i mål i strålende sensommervær. 

Like strålende var ikke været lørdag med kraftig regn natta i forveien som sørget for å gjøre terrenget søkkbløtt etter at det uka i forveien var tørket bra opp - i den grad Hedmarksvidda kan sies å være tørr da… Tåka lå tett over Løtenfjellet fra morgenen av,  og da halvmaratonløperne ble sendt av gårde klokka 10 kom den første av flere lunkne regnskurer. Likevel strømmet erfarne løpere, lokale mosjonister, hyttefolk og tilreisende til, og stemningen var på topp fra start til mål selv om altså været ikke var det.

21 km er distansen som løperne virkelig får kjenne på Budor-naturen på kroppen med sitt varierte, krevende og reale terreng - i all fall for alle som er bekvem med høye kneløft. Den nye traséen på 10 km falt i smak, og er i motsetning til den tidligere løypa rett og slett en «luksusløype» i fjellterreng på grus, planker, opparbeidet grussti og en bratt nedfart mot mål. 5 km går utelukkende på kupert grusvei og er egnet både for de som vil ha en kortere løype og som vil oppleve den gode stemningen i hytteområdet. Barneløpet avslutter løpefeste med en runde rundt den idylliske Koiedalen. Kort sagt en fest for de fleste!

Løpsleder Amund Hagen Kristiansen teller ned for barneløpet som hadde mellom 50 og 60 til start etter at de voksne var i mål. (Foto: Spreke Opplevelser)

De beste på alle tre distanser:

21 km menn

Herrepallen på kongedistansen på Budor (fra v.) Bjørn Christian Freitag, Vegard Ølstad Dalberg og Mads Istre.  (Foto: Spreke Opplevelser)
1Vegard Ølstad DALBERG1992Vang O-lag01:47:43--
2Bjørn Christian FREITAG1988Romerike Ultraløperklubb01:54:13+6:30
3Mads ISTRE1985Kubakken01:55:26+7:43
4Patrick ÅSERUD1971CathPat.IF01:56:17+8:34
5Askild BØ1980Strandbygda IL01:56:56+9:13
6Jan-Sigurd SØRENSEN1976 02:04:40+16:57
7Øyvind LOTTEN WESTRUM1990INN-IT-ATLETHES02:07:41+19:58
8Jørgen Linus HARKINN2008Furnes Skiløperforening02:09:53+22:10
9Gunnar KNUDSEN1991Sweco BIL / Svorkmo N.O.I.02:11:20+23:37
10Eirik NORDTORP1994Team GT 02:11:52+24:09

21 km kvinner

De sprekeste opplevelsene blant kvinnene på halvmaraton fikk (fra v.) Caroline Thorvik-Olsen, Eszter Horvati og Mari Halvas-Svendsen  (Foto: Spreke Opplevelser)
1Eszter HORVATI1979Bouvet02:13:29--
2Caroline Thorvik OLSEN1994 02:16:24+2:55
3Mari HALVAS-SVENDSEN1999Sweco02:24:21+10:52
4Kristin WAAGE1992Årvoll IL02:31:24+17:55
5Iselin BERNTSEN1989 02:34:48+21:19
6Henriette BERG2004Løten orienteringslag02:37:14+23:45
7Kristine SÆHLIE1980 02:44:39+31:10
8Camilla WEDDING1978 02:44:39+31:10
9Anne Lene JØRANLID UTNE1980 02:45:53+32:24
10Marikken FOSLIE1995 02:46:02+32:33

10 km menn

Magnus Sedeniussen fra Lyn Ski dro fra alle de 106 andre allerde fra start og vant den nye og morsomme 10 (11)-kilometeren på solide 38:29. (Foto: Bjørg Enger)
1Magnus SEDENIUSSEN2001Lyn ski38:29:00--
2Jostein NYQUIST NYQUIST1991Øystre Slidre IL40:02:00+1:33
3Kristoffer LAMØY1993Åsen IL40:10:00+1:41
4Anders HASLIE1982HSV41:16:00+2:47
5Fredrik Sætereng FYKSEN1990Sportsklubben Vidar43:19:00+4:50
6Erik JAKOBSEN PERSHEIM1987 44:48:00+6:19
7Magnus JOHANSEN HOLSTAD1983Hasle-Løren IL45:28:00+6:59
8Simen KRISTIANSEN1986Arvesølvet48:17:00+9:48
9Knut Ivar VESTLI1974Fjellet IL/Hafslund BIL48:25:00+9:56
10Thomas RØNNINGEN1980Strandbygda Idrettslag48:58:00+10:29

10 km kvinner

De to klart beste kvinnene på 10 km, Marit Haslie (til v.) og Lene Nylund, side om side ut fra start. (Foto: Bjørg Enger)
1Marit HASLIE221993 45:17:00--
2Lene NYLUND2631986Strandbygda Idrettslag46:45:00+1:28
3Anna BÅRDSENG2332001Vang Skiløperforening54:08:00+8:51
4Line MYRVOLD2771988 54:17:00+9:00
5Trine FJELDSTAD KAZEMBA81985Hernes IL57:12:00+11:55
6Lene Andreassen BÅRDSENG2071970Vang skiløperforening59:10:00+13:53
7Catrine KOOYMAN KROGSETH2361991 59:55:00+14:38
8Lene DAHL621977 01:00:04+14:47
9Liv KOOYMAN2351963 01:00:15+14:58
10Sandra SEDENIUSSEN421999 01:01:40+16:23

5 km menn

Lars Ove Ulleberg mot mål som vinner av 5 km med et minutts margin. (Foto: Spreke Opplevelser)
1Lars Olav ULLEBERG1993SK Vidar18:57--
2Jan Tore TRONSTAD1993Bislett Bordtennisklubb19:59+1:02
3Gaute Bergstrøm VESTLI2011Fjellet IL20:04+1:07
4Håkon Gaute KVAMME  20:27+1:30
5Steffen JOHANSEN1988JH langrenn20:33+1:36
6Stian RØNNING1980Reinsvoll22:33+3:36
7Niklas BAKKE2013Vang OL22:47+3:50
8Johannes RIISE2011 24:43:00+5:46
9Sigurd JOHANSEN2014JH fotball24:54:00+5:57
10Bjørn Idar KRISTIANSEN1987 24:54:00+5:57

5 km kvinner

De tre premierte kvinnene på 5 km (fra v.): Torunn Ølstad, Hannah Solheim Lintorp og Sofie Susaas. (Foto: Spreke Opplevelser)
1Hannah SOLHEIM LINTORP2002 22:18--
2Torunn ØLSTAD1968 23:42+1:24
3Sofie SUSAAS1995 25:59:00+3:41
4Liv Karin THRANE1990 28:21:00+6:03
5Andrea TØMMERNES1985 28:42:00+6:24
6Anne GUNDERSEN1975 28:51:00+6:33
7Lisbeth Helene FOSSEN1965Tren Løten29:16:00+6:58
8Mona GUNDERSEN1979 29:36:00+7:18
9Kjersti LANGSETH1964 30:15:00+7:57
10Veronica BERTHEUSSEN1979 30:23:00+8:05

ALLE RESULTATER

Løpets nettsider
Budor Løpefest 2025 på Facebook
Samleside for Budor Løpefest på kondis.no
Forhåndsomtale: Ny 10 km i den 4. og største Budor Løpefest på lørdag