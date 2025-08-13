Lørdag 16. august samles løpere i alle aldre til den 13. utgaven av Christian Frederik-løpet i Moss. På programmet står både 5 og 10 km med og uten tidtaking, samt barneløp på 700 og 1400 meter. For de som ønsker en roligere opplevelse, tilbys også vandreklasse.

I skrivende stund (onsdag formiddag) har hele 728 deltakere meldt seg på. Av disse finner vi 318 på 10 km, 202 på 5 km, 201 i barneløpene og syv i vandreklassen.

Påmeldingen er fortsatt åpen via arrangementets nettsider.

Løypene på både 5 og 10 km er kontrollmålte, noe som gjør løpet attraktivt også for dem som jakter personlig rekord. Siden løpet første gang ble arrangert i 2011 har Christian Frederik-løpet utviklet seg til en fast augusttradisjon i Moss og kun blitt avlyst i pandemiårene 2020 og 2021.

Program for lørdagen

K. 12:00 Vandreklasse 5 km starter​

Kl. 12:05 Barneløp starter (kort løype 3-7 år)

Kl. 12:20 Barneløp starter (lang løype 8-12 år)

Kl. 13:00 Start for 5 km

Kl. 13:45 Start 10 km

Kl. 14:00 Premieutdeling for vinnerne

Kl. 14:30 Premieutdeling. Premier trekkes ut på startnumre. Alle har like gode vinnersjanser.



