Christian Frederik-løpet nærmer seg 800 påmeldte
Til lørdag går startskuddet for årets Christian Frederik-løp i Moss. Med godt over 700 påmeldte fordelt på flere distanser, ligger alt til rette for en løpsfest ved fjorden.
Lørdag 16. august samles løpere i alle aldre til den 13. utgaven av Christian Frederik-løpet i Moss. På programmet står både 5 og 10 km med og uten tidtaking, samt barneløp på 700 og 1400 meter. For de som ønsker en roligere opplevelse, tilbys også vandreklasse.
I skrivende stund (onsdag formiddag) har hele 728 deltakere meldt seg på. Av disse finner vi 318 på 10 km, 202 på 5 km, 201 i barneløpene og syv i vandreklassen.
Påmeldingen er fortsatt åpen via arrangementets nettsider.
Løypene på både 5 og 10 km er kontrollmålte, noe som gjør løpet attraktivt også for dem som jakter personlig rekord. Siden løpet første gang ble arrangert i 2011 har Christian Frederik-løpet utviklet seg til en fast augusttradisjon i Moss og kun blitt avlyst i pandemiårene 2020 og 2021.
Program for lørdagen
K. 12:00 Vandreklasse 5 km starter
Kl. 12:05 Barneløp starter (kort løype 3-7 år)
Kl. 12:20 Barneløp starter (lang løype 8-12 år)
Kl. 13:00 Start for 5 km
Kl. 13:45 Start 10 km
Kl. 14:00 Premieutdeling for vinnerne
Kl. 14:30 Premieutdeling. Premier trekkes ut på startnumre. Alle har like gode vinnersjanser.
