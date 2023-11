Årets Copenhagen Half Marathon ble fulltegnet med 27000 påmeldte 3 måneder før løpet. For 2024-løpet blir det neppe ledige startplasser like lenge.



Start og mål for løpet blir da igjen på Østerbro etter et år med start og mål på Fredriksberg. I 2026 blir løpet også vertskap for VM i gateløp med "mile", 5 km og halvmaraton som distanser. Der kan vanlige løpere også bli VM-deltakere, men de må starte bak puljen med de enkelte nasjoners offisielle VM-deltakere.



Glimt fra Copenhagen Half 2023.





Starten i 2023: Start- og mål for løpet var i år flyttet fra øst til vest i København, dvs. fra Østerbro til Fredriksberg. Løypa var imidlertid omtrent den samme som tidligere år. (Foto: arrangøren)





Før start: 3 av 50 fra GTI i Stavanger som fullførte halvmaraton i København. Jan Gunnar Lutcherath løp på gode 1.16.05 og ble nr. 23 i klasse 40-44 år av 1602. (Foto: Kjell Vigestad)





Klar til start: Halvor Mansåker - en av over 2000 norske, men likevel ganske alene i den store massen på tett på 25000 løpere som startet. I mål ble han nr. 13 i klasse 50-54 år av totalt 628 i klassen. (Foto: Kjell Vigestad)



Mile gateløp - nytt av året som VM-distanse



Før halvmaratonstarten: "1609 m/en mile" er ny VM-distanse i årtes gateløps-VM. Rett før start gikk et invitasjonsløp på distansen med Danmarks beste mellomdistanseløpere. (Foto: Kjell Vigestad)



Glimt fra løypa



Over Kongens Bytorv: Flere steder langs løypa var det tett med publikum. (Foto: arrangøren)





Flatt løp: Det er svært beskjedne høydeforskjeller i løypa. Her går løypa langs Havnegade og kanalen. (Foto: arrangøren)



Varm dag for løping



Varm i København: Det var altfor varmt for topptider med en steikende sol og opp mot 25 grader i en skygge løperne merket lite til. (Foto: arrangøren)





Mange dusjer: Selv om løpet går etter midten av september, så var arrangøren forberedt på varmebølgen som kom og prøvde å kjøle ned deltakerne. (Foto: arrangøren)



Et av verdens beste halvmaratonfelt

Teten nær Østerbro: Med start på Fredriksberg så er løperne omtrent halvveis i det de passerer Østerbro, som igjen blir startsted i 2024. Her henger Skjalgs Zerei Kbrom Mezngi fortsatt med i teten. (Foto: arrangøren)





Teten: Det ble en overraskende vinner i Ed Cheserek fra Kenya som vant på 59.19. (Foto: arrangøren)





Tre gode norske: Ken Tony Johansen, Gular løp på 1.12.09, Fredrik Deilkås på 1.12.10 og Sander Deilkås, IL Sand på 1.13.06. Her passerer de reklamen for Superhalfs, fem store europeiske halvmaratonløp som samarbeider og gir de som løper alle fem en spesiell medalje. Fra 2024 er også Berlin Halvmaraton med i Superhalfs. (Foto: arrangøren)





Flere gode norske: Kristian Drivenes løp på 1.16.41 (6631), Erlend Skippervik Sætre, Sirma IL kom i mål på 1.17.07 og Halvor Mansåker på 1.20.32 (Foto: arrangøren)



Enda et par norske løpere: Nadine Aaboe Mellem løp på 1.27.08 som ga henne en 160. plass blant 9509 kvinner. Hans Christian Espenes, Bratsberg IL fikk 1.27.43 i sluttid. (Foto: arrangøren)





Og noen norske til: Thomas Kvalevaag fra Stavanger løp på1.26.48 mens Fredrik Undli, Bodø Bauta Løpeklubb kom i mål på 1.32.14. (Foto: arrangøren)



Christoffer og Christian kom også til mål



Christoffer og Christian: De løp også selv om det ser ut som om de ble båret hele veien. (Foto: arrangøren)





Klapp på plakaten for mer energi: (Foto: arrangøren)



Norske eliteløpere



Tøff dag for Zerei Kbrom Mezngi: Vår sølvvinner fra EM i München i fjor åpnet hardt og hang med teten lenge, men fikk det tungt og kom inn på 1.00.59 og ble slått av Ull-Kisas Senay Fissehatsion med fire sekunder. (Foto: arrangøren)





Beste europeer: Britiske Emile Cairess kom på 10. plass med 1.00.52, 3 sekunder foran Ull-Kisas Senay Fissehatsion (t.h. i bildet) som ble nr. 11. (Foto: Kjell Vigestad)



Mot mål



Pers for Senay: Til tross for varmen klarte en formsterk Senay Fissehatsion å forbedre persen satt i Nice i vår da han vant på 1.01.27 med over halvminuttet. (Foto: Kjell Vigestad)





Tredje beste norske: Erik Lomås, Salangen løper i mål til 1.06.24. Helt til høyre ser vi Marius Vedvik, som fjerde beste norske, løpe inn til 1.06.28. (Foto: Kjell Vigestad)



Nr. 2 og 3 blant de norske: Kristine Lande Dommersnes med sterke 1.13.55 og Ine Bakken med 1.14.25 løper her sammen med Kondis-skribent Andreas Grøgaard. (Foto: Einar Søndeland)

Fjerde beste norske: Angelica Karlsen fra Moss er nesten for nybegynner i år, men løp likevel inn på sterke 1.14.56. (Foto: arrangøren)





Løpere fra hele verden

Totalt startet 24940 løper og 24382 som fullførte. Dvs. 558 brøt underveis. Det er ikke spesielt mange med tanke på at det var veldig varmt. Hele 8997 løpere fra 126 nasjoner satte i stor grad sitt preg på løpet - både på toppen av resultatlista og ellers. Nesten 40 % av deltakerne kom fra andre land enn Danmark. Og Norge stilte med flest deltakere etter arrangørlandet Danmark. .





Før start: Wakini Mwangi fra Kenya, som løp fort, og Adriana Noronha fra Brasil, som tok det veldig med ro og ble nr. 9106 blant alle damene. De poserte velvillig for fotografene og var slett ikke der de skulle være i startfeltet. (Foto: Kjell Vigestad)





Løpere fra alle verdenshjørnet: Julian Molina fra Colombia er ferdig med sitt løp og er veldig fornøyd med 1.22.30. (Foto: Kjell Vigestad)





Fra Spania: En løpeklubb fra Alicante samlet etter løpet foran rådhuset i Fredriksberg. (Foto: Kjell Vigestad)





Fornøyde polakker: Samling etter løpet. (Foto: Kjell Vigestad)



168 fra Island: To glade islandske jenter feirer etter løpet var blant de mange som hadde tatt veien helt fra Island. (Foto: Kjell Vigestad)



Mange fornøyde nordmenn- og kvinner etter løpet



Medaljen smakte godt: Andreas Heggen løp på 1.29.15. (Foto: Kjell Vigestad)





Tre raske norske damer: Christina Ingebrigtsen, Berit Marie Skretting og Therese Skeie med medaljen med tider fra 1.26.50 til 1.29.27. (Foto:Kjell Vigestad)





Veteraner fra Ski: Turid Rødset Theimann var godt fornøyd med sitt eget løp og arrangementet da Kondis snakket med henne etter løpet. (Foto: Kjell Vigestad)



For mye Ingebrigtsen?



Ingebrigtsens-brødre: Etter løpet var de samling for denne gjengen fra Rogaland. De tok til orde for at det ble for mye snakk om Ingebrigtsen-brødrene, som også deltok i Copenhagen Half. Ifølge dem var det også Ingebrigtsen-brødre i denne gjengen: Kjetil Seime Ingebrigtsen og Morten Ingebrigtsen. (Foto: Kjell Vigestad)



I fokus: Henrik Ingebrigtsen fikk mye oppmerksomhet da han stilte til start i Copenhagen Half. Kona Liva og bror Kristoffer Ingebrigtsen hadde meldt seg på til løpet og lokket Henrik til også å stille med startnummer. (Foto: Kjell Vigestad)



Da det ble sendt pressemelding før årets løp var Henrik Ingebrigtsens debut på distansen hovedsaken, og ikke alle verdensstjernene som deltok. Før start var TV-sendingens fokus på hans debut og han fikk starte helst i femste rekke, på tross av at hans ambisjoner for debuten var beskjedne. Og det ble med 6-7 km i brukbar fart før han kjente på noe som gjorde at han brøt løpet etter drøye 10 km. Første 5 gikk på 14.37 som er fart til litt under 1.02 på halvmaraton. Etter drøye 10 km ventet han på storebror Kristoffer og løp sammen med han til 21 km før han gikk ut av løypa rett før mål..



Kristoffer løp godt og fikk 1.14.01 som sluttid. Det er bare noen sekunder bak persen fra Solastrand Halvmaraton i januar. Liva viste også ektemann at hun er i god for og løp på 1.45.49. Med bare 1147 av damene foran seg og 8361 bak seg, må det være mer enn godkjent.



Entusiastisk publikum



Det var mye publikum langs løypa, men ikke helt som her alle steder. Arrangøren Sparta Atletik hadde pep-talk-soner med underholdning. (Alle foto i dette avsnittet er tatt av arrangøren)

















Dansk mesterskap



Dansk mester: Jacob Sommer Simonsen vant gullet med 1.03.40 nesten 2 minutter foran toeren. (Foto: arrangøren)





Beste norske: Karoline Bjerkeli Grøvdal ble nr. 6 i det sterke internasjonale feltet og eneste fra Europa blant de 17 beste damene. Men 1.07.34 satte hun også norsk rekord på distansen. Vi ser også Haugesunds Tedros G Haile på bildet som ble sjette best av norske menn med 1.07.35. (Foto: arrangøren)



