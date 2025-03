Coxa R3 Race har et volum på 3 liter. Det er ikke mye, men nok til at du får med deg de påkrevde 3,5 kg til Birken. Til vanlig trening har jeg ofte med litt smøring, et ekstra sett hansker og en vindjakke i tillegg til drikke når jeg bruker den på lengre treningsturer.

Coxa R3 Race har et volum på 3 liter og sitter godt på ryggen. (Foto: Coxa)

Det som først og fremst skiller Coxa R3 Race fra andre merker, er hvor godt den sitter på ryggen. Det innovative, brede hoftebeltet er tøyelig og har en kraftig borrelåslukking. Det gjør at sekken sitter som støpt på hoftene samtidig som det er komfortabelt. Skulderremmene er forholdsvis brede og komfortable. De festes sammen på brystet med en borrelås, noe som er veldig komfortabelt og praktisk. Lengden på ryggstroppene justeres inne i sekken der de også er festet med borrelåser. Det gir en stegløs innstilling som gjør at du kan få sekken til å sitte akkurat hvor du vil på ryggen. Langløperne, som staker, har den ofte sittende helt nede mot hoftebeltet for å få tyngdepunktet så lavt som mulig. Selv liker jeg den litt høyere opp, men innstillingen lar deg justere den akkurat som du ønsker selv. Coxa R3 Race er dessuten veldig tettsittende, så vekten ligger helt inntil ryggen. Resultatet er en sekk som sitter langt bedre og beveger seg mindre enn noen annen sekk jeg har prøvd.

Coxa Softflaske som kan festes på sekken med borrelåse. (Foto: Coxa)

Til Birken, der sekken må veie minimum 3,5 kg, lønner det seg å legge noe tungt i bunn og ha påkrevd klær og ernæring over. Da velger jeg å gå uten å bruke drikkesystemet i sekken, siden jeg ikke vil dra på ekstra vekt utover de påkrevde 3,5 kg de første, tunge 19 kilometerne. Jeg tar imidlertid med meg to Coxa Softflasker på 150 milliliter med gel. De har selvfølgelig også borrelås og festes på borrelåser på sekken. Den ene på en skulderrem på brystet, den andre på midjebeltet. Sammen med drikke fra drikkestasjonene, har jeg da det jeg trenger av energi hele veien over fjellet.

Drikkesystemet er for øvrig veldig bra. Slangen er isolert og den kommer med et race munnstykke som gir god flyt av væske. Det siste en klar forbedring fra forrige utgave av standard munnstykke, som kunne ha for dårlig væskeflyt til å fungere bra.

Det er ikke ofte jeg er så klar i anbefalingene, men om du trenger en sekk til Birken eller trening generelt, er det denne du skal kjøpe.

Veil. priser:

Coxa Softflaske 150 milliliter med borrelås: 164 kroner

Coxa R3 Race: 1644 kroner

(du får den på tilbud i Håkons Hall i forbindelse med Birken og sikkert også ved standen i Rena sentrum?)