Sterkt felt på 10.000 m: Beste personlige rekord hadde 22 år gamle kenyanske Miriam Chebet fra Kenya, med 30:27,30, men det var også tre etiopiske jenter med pluss løpere fra Australia, Storbritannia, Belgia, Nederland og USA og Norge. (Foto: Syvain Cavatz)



Karoline gjorde det klart på forhånd at så lenge hun nå satser på maraton, så ville det være umulig å få et toppresultat med piggsko på beina. Da måtte hun trene med piggsko en lenger periode, og det vil hun ikke. Hun var derfor godt fornøyd med at hun forbedret persen såpass mye som over 9 sekunder. Hun var godt forøyd med å løpe på 30.41,66.



Karoline føyde også til at hun nå kunne løp fortere på en rask 10 km langs landeveien enn 10.000 m på en stadion. Hun har det norske rekorden på 10 km fra Hytteplanmila med 30.32, og det mente hun at hun greit kunne klare nå også.



I Hamburg Marathon i april var hun på jakt etter en annen av Ingrid Kristiansens norske rekorder, hennes 2.21.06 fra London Marathon. Karoline fulgte farten som måtte til for å klare det, men fikk problemer med føttene og måte bryte etter 30 km. Hun pekte på piggskoene sine til Kondis-reporteren etter 10.000-meteren og viste at de hadde noen hull her og der for at problemene fra Hamburg ikke skulle gjenta seg. " Men det svir kraftig nå etter løpet", sa hun uten at det var en unnskyldning for at hun var nesten 30 sekunder etter Ingrids rekord. "30:13.74 på 10.000 meter er kanskje Ingrids aller beste løp i karrieren, sa Karoline".



Bislettmedaljen

Det er tre kategorier som kan få Bislettmedaljen:

1) Ildsjeler som har betydd mye for Bislett og Bislett Games

2) Utenlandske stjerner som har vunnet under Bislett Games og kastet glan over stevnet

3) Norskke utøvere som har hevdet seg godt under Bislett Games



Her er oversikt over alle som er tildelt Bislettmedaljen

Ung vinner



Oppløpet: Etopiske Yenawa Nbret klarte å komme i mål foran lysharen som fulgte skjema til 30.30. Vi ser de grønne lysene rett bak vinneren. Vinnertiden ble 30:28.82. (Foto: Sylvain Cavatz)



Bak Yena Nbret Nbret kommer løpets favoritt, kenyanske Miriam Chebet, som kommer i mål noen få sekunder bak persen sin. Og så er det et skikkelig spurtoppgjør mellom etiopiske Chaltu Diba og australske Rose Davies. Vi kan også skimte Karoline på oppløpssiden, som ble nr. 5.



Ung vinner: Yenawa Nbret har nylig fylt 18 år og hører med blant de mange lovende kvinner fra Etiopia som løper fort. (Foto: Kjell Vigestad)





Høytflyvende: Mens damene løp 25 runder på Bislett så hoppet vår OL-vinner i tikamp, Markus Rooth, høyt over lengdegropa, men han var ikke heldig med å treffe satsplanken. (Foto: Kjell Vigestad)



Bislett guttekor: 90 gutter, trommeslagere og utøvere på klassiske instrumenter var med å skape stemning på første dag med Bislett Games. Den som vil høre mer fra guttekoret så byr sjansen seg snart. Den 15. juni holder de konsert i Fagerborg kirke kl. 16. Da er det klasisk musikk som står på programmet. (Foto: Kjell vigestad)