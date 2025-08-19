Cristina Pulido Ulvang: Livets komplikasjoner
Min treningsverden
I alle år har jeg smilt når folk har sagt «det er kjipt å være kvinne». Jeg har følt meg heldig som kvinne, med en kropp som har samarbeidet når jeg har spilt på lag med den. Det siste året har vært mer av en prøvelse.
