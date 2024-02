I helgens Pingvinleker i Leikvanghallen i Bergen ble det løpt både 1500, 3000 og 5000 meter. Her var flere gode prestasjoner i de forskjellige aldersklassene.

5000 meter

Det er litt sjeldent med 5000 meter på innendørsstevner, så det er ikke så ofte rekordene her blir utfordret. Men denne gangen prøvde Marius Vedvik seg på å ta den 50 år gamle norgesrekorden til Arne Kvalheim, som er på 13:52.6. Med drahjelp fra Espen Roll Karlsen på de fire første rundene gjorde han deretter resten av løpet selv. Den norske rekorden til Arne Kvalheim overlevde, Marius løp inn til 14:11.10, som likevel er en god tid. På sin Facebok-konto skriver han om løpet:

– Sprang jevnt heile vegen og klokka inn på klubbrekord og krinsrekord 14.11.10. Ikkje ei tid eg er strålande fornøgd med i seg sjølv, men greit utgangspunkt for resten av sesongen. Ga alt eg hadde og fikk ut det eg var god for i dag (18.4 i laktat for spesielt interesserte).



Premiepallen 5000 meter: Daniel Beeder, Marius Øyre Vedvik og Tage Morken Augustson.

Men i feltet her løp også Robert Hisdal, som har erklært seg som en samler av aldersrekorder på flere mellomdistanser. Han løp inn til 16:22.91 og ny aldersrekord i M45-49. Her er det riktignok noe mangelfull registrering av rekorder fra friidrettsforbundets side.

Det var kun herreklasse på 5000 meter.



Robert Hisdal kunne feire at aldersrekorden på 5000 meter i klasse M45-49 nå er hans.



Harald Nygård er en av de veteranene som må se at aldersrekorden trues av Robert Hisdal. Han tar det med fatning kan han opplyse. Men det var ikke han som hadde 5000-meterrekorden.

3000 meter

Kondis hadde en rapport fra 3000-meteren i Pingvinlekene, men her overså vi at det ble satt en aldersrekord: 55 år gamle Ragnhild Lie Anderson løp inn til tiden 11:44.51 og forbedret dermed rekorden i K55-59. Den gamle rekorden lød på 12:26.96, satt av Marian Stenbakk, Moss IL, tilbake i 2001.



Ragnhild Lie Anderson har nettopp rykket opp i K55-59, og her knuste hun klasserekorden på 3000 meter.

1500 meter



Endre Hartvedt Haugen, her fra fjorårets Pingvinleker.

Det beste heatet på 1500 meter ble vunnet av Johannes Teigland fra Gular. Han er regjerende norgesmester på denne distansen innendørs. Tiden denne gangen ble 3:52.84, som faktisk er bedre enn da han tok NM-gullet i fjor.

Men på plassen etter Johannes Teigland løp en 16-åring fra Fyllingen Friidrett inn til en kjempetid for aldersklassen: Endre Hartvedt Haugen fikk her tiden 3:58.74, som er nest beste registrering i gutter 16 på nasjonalt nivå. Kretsrekord er det i hvert fall.

18-åringen Aleksander Hauge Øyen som løp inn til tredjeplassen hadde også en god tid her, 4:00.84.

Men på 1500 meter kom aldersrekorden da Andreas Penne Nygård løp inn som nummer fire. Med tiden 4:01.37 tok han aldersrekorden i M40-44. Dette var en solid forbedring av Robert Hisdals gamle rekord på 4:10.93.

Andreas Penne Nygård løp dagen før en god 3000 meter i Pingvinlekene, men uten å slå sin egen aldersrekord på distansen.



Andreas Penne Nygård har nå to aldersrekorder i M40-44: 3000 og 1500 meter.

Resultat 5000 meter:

