De norske 800 m-gutta fikk det ikke helt til i Trond Mohn Games

Vind og bare 11-12 varmegrader var nok medvirkende til at tidene på 800 m for menn i Trond Mohn Games ikke ble så gode. Når Sigurd Tveit og Tobias Grønstad heller ikke hadde noen god dag, så ble det mindre kjente John Petter Stevik som ble best av de norske med en femteplass.