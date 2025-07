Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens mening.



Blant mennene var det nemlig Niels Laros og Stefan Nillessen som ble de helt store profilene i U23-EM. Både 800 meter, 1500 meter og 5000 meter gikk til en av de to, samt sølvmedaljen på 3000 meter hinder.

Niels Laros vant både 800 meter og 5000 meter, mens Stefan Nillessen vant 1500 meter. På 3000 meter hinder ble det en sølvmedalje til Stefan Nillessen.

De to sto dermed for de største prestasjonene på de lengste løpsøvelsene i U23-EM, som ble arrangert i Bergen, og avsluttet på søndag.

Det var bare 10 000 meter av de lange løpsøvelsene at ingen av de to stilte opp, noe som neppe hadde vært praktisk mulig. Programmet var nemlig ganske så travelt for de to nederlenderne i deres besøk i den vestlandske hovedstaden: Niels Laros løp to kvalifiseringsheat og en finale, mens Stefan Nillessen løp to kvalifiseringsheat og to finaler. I løpet av fire dager altså.

De slapp også å konkurrere mot hverandre, her virket som de hadde lagt en plan før mesterskapet. Kanskje hadde Niels Laro sagt til Stefan Nillessen før mesterskapet: «Stefan, du tar 1500 meter og 3000 meter hinder, så tar jeg 800 meter og 5000 meter.»

10 000 meter ble vunnet av en stor dansk profil: Joel Ibler Lillesø. Han stilte også opp på 5000 meter, men måtte bryte på grunn av skade. Hvis han hadde fullført så kunne vi kanskje fått sett en duell mellom to supertalenter i mellomdistanseløpingen: Niels Laros mot Joel Ibler Lillesø, slik vi fikk det under terreng-EM i 2023.

Niels Laros tar ofte to gull i mesterskap

Niels Laros hadde en sterk inngang til U23-EM: i begynnelsen av juli vant han Bowerman Mile i Eugene Diamond League. Der slo han den olympiske bronsemedaljevinneren på 1500 m, Yared Nuguse fra USA. Han slo med det også Jakob Ingebrigtsens europarekord for en engelsk mile i U23 på 3:46,46 og havnet på tredjeplass på den europeiske listen over rekorder gjennom tidene.

Niels Laros har egentlig en vane med å doble i mesterskap. Han har tatt doble gull i flere av de EM han har stilt opp i:

2022: U18-EM. Vant både 1500 og 3000 meter.

2023: U20-EM. Vant både 1500 og 5000 meter.

2025: U23-EM. Vant både 800 og 5000 meter.

Årets VM: ny mulighet for dobling

I år kommer det et VM for seniorer i Tokyo i september. Her vil Niels Laros kanskje også prøve å ta gull i to øvelser, og med det utfordre en annen løper som flere ganger har klart å gjøre det samme, nemlig Jakob Ingebrigtsen.

Stefan Nillessen løp i fjor OL-finale på 1500 meter, der han ble nummer ni. Han var nederlandsk mester på distansen i fjor, blant annet.

Så vet vi ikke om det var en bevisst plan fra de to nederlandske profilene at de ikke skulle konkurrere ut hverandre. Men helt utenkelig er det nok ikke. Da Niels Laros tok sin andre gullmedalje i U23-EM siste dag, på 800 meter, så var det Stefan Nillessen han løp rett bort til, og de to kunne gratulere hverandre med en strålende innsats.

Og det hadde de selvsagt rett i: dette var stor idrett i årets U23-EM i Bergen.

