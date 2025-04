Solen var på plass og det var en perfekt temperatur for løpere. Noen vil nok si det var i overkant mye vind denne dagen, men dette satte ingen demper på stemningen. Det var første gang Grødem Runners stod som arrangør av dette tradisjonsrike løpet, og med solid gjennomføring, god stemning og sterke prestasjoner på startstreken, ble det en dag å huske.

Klare til start på halvmaraton. (Foto: Christer Tysdal)



Løpet, som har blitt arrangert siden 2013, har med tiden blitt et fast vårtegn for mange løpere i regionen. I år markerte et veiskille - med nytt arrangørteam, ny hovedsponsor i Seabrokers Group, og en fornyet satsing på arrangementet. Totalt fullførte 421 løpere, fordelt på halvmaraton og 7 km-distansen. Dette er det nest høyeste antall fullførte siden løpet ble opprettet i 2013. Neste år ligger det an til rekord!



Deltakermedalje 2025. (Foto: Christer Tysdal)

Sterke tider og stor løpeglede

I herreklassen på halvmaraton ble det et spennende oppgjør der Tom Eirik Kristiansen fra Grødem Runners stakk av med seieren på tiden 1.19.03, tett fulgt av Eirik Bakke Kvalevåg (Grødem Runners) og Eirik Nilsen Onarheim (Stord IL). Tom Eirik og Eirik Kvalevåg fulgte hverandre tett lenge, men på siste runden rykket Tom Eirik i fra og endte til slutt med en relativt komfortabel seier.

Starten har akkurat gått for halvmaratonløperne. (Foto: Christer Tysdal)

Tom Eirik Kristensen var raskest av alle på halvmaraton. (Foto: Tore Melberg)

Eirik Kvalevåg løp inn til andreplass på halvmaraton. (Foto: Christer Tysdal)



I dameklassen var det Hilde Dahl Haaland fra arrangørklubben Grødem Runners som vant med solid margin på tiden 1.35.54. Bak henne fulgte Julie L. Mæhle på 2. plass og Mait Rossing Hatlestad fra Spirit Friidrettsklubb på tredje. Hilde lå i tet fra første sekund og kunne cruise inn til seier.



Hilde Dahl Haaland inn til seier i kvinneklassen. (Foto: Christer Tysdal)

Det ble andreplass på Julie L. Mæhle på halvmaraton. (Foto: Tore Melberg)

7-kilometersdistansen tiltrakk seg et bredt felt med både mosjonister og raske løpere, og skapte god stemning rundt hele vannet. Vinneren av kvinneklassen ble en av Norges beste hinderløpere, Kathrine Haaland Leveraas (Gjesdal IL), som løp inn på imponerende 28.19. Tett bak henne kom rutinerte Oddveig Odland, etterfulgt av Ingvild Roti som tok sin første pallplass i et løp.

Katrine Haaland Leveraas vant 7 kilometeren (Foto: Tore Melberg)

Oddveig Odland på vei mot andreplass på 7 kilometeren. (Foto: Tore Melberg)

På herresiden var det forhåndsfavoritten Martin Schei som løper for Stord IL som var først over målstreken. Han klokket inn på tiden 23.23, noe som er en meget bra tid i denne løypen. Bak han kom evigunge Thomas Førland Asgautsen (Spirit/Stamaica Prontos), og på tredjeplass havnet Erik Rundell (Grødem Runners).

Martin Schei tok seieren på 7 km. (Foto: Tore Melberg)

Thomas Asgautsen ble nummer to på 7 kilometeren (Foto: Tore Melberg)





Første løp i regi av Grødem Runners

For Grødem Runners var dette første gangen de stod som arrangørklubb for dette arrangementet, etter at stafettpinnen ble overtatt fra Spirit Friidrett. Med base i Randaberg har klubben de siste årene opplevd sterk vekst, og har nå markert seg både som en aktiv løpeklubb og en profesjonell arrangør.

Mange gode tilbakemeldinger har kommet fra løpere og publikum, noe som gir inspirasjon til å bygge videre og gjøre løpet enda bedre til neste år.

Eirik Nilsen Onarheim puster ut etter målgang og tredjeplass på halvmaraton. (Foto: Christer Tysdal)

Marit Rossing Hatlestad ble nummer tre på halvmaraton. (Foto: Christer Tysdal)

De tre beste herrer på halvmaraton. (Foto: Christer Tysdal)

De tre beste kvinnene. (Foto: Christer Tysdal)



Du kan se resultatene her