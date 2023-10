Norseman-finishers 2022 (Foto fra Zalaris Norseman Xtreme Triathlons facebookside)

Som en del av TV-aksjonen NRK donerer ulike idrettsprofiler, kunstnere, underholdningskjendiser, arrangører, m.fl., forskjellige auksjonsobjekter til en egen nettauksjon, hvor inntektene i år går til Redd Barnas arbeid for barn rammet av krig og konflikt. En av auksjonsobjektene folk kan by på i år er en deltakerplass/startnummer i Norseman, som blir donert av arrangøren.

Påmeldingen for å delta i trekningen om en startplass i Zalaris Norseman Xtreme Triathlon 2024 åpnet 1. oktober kl. 00:01 og stengte lørdag 7. oktober kl. 23:59. Her er det ikke førstemann til mølla, men så lenge man melder seg på er man med i trekningen. Søndag 15. oktober vil alle som har meldt seg på få beskjed om de har plass eller ikke. Det vil totalt bli tildelt 335 startplasser kommende søndag. Erfaringsmessig vil dette medføre ca. 250 utøvere på løpsdagen 3. august 2024.

Årlig forsøker tusenvis av sprekinger å sikre seg en plass i «en av verdens tøffeste triatlon», men bare 250 får delta. Nå kan altså en heldig budvinner sikre seg en deltakerplass i Norseman gjennom TV-aksjonens nettauksjon, som åpner kl 12, mandag 13. oktober på denne nettsiden.

- Nåløyet for å få delta på Norseman er vanvittig trangt, så derfor er det helt utrolig stas at vi får auksjonere bort noe så eksklusivt og ettertraktet som et startnummer til Norseman under TV-aksjonen i år. Det er bare å legge seg i triatlon-hardtrening og glede seg til auksjonen kjører i gang, sier Tarjei Strøm, som er en av to programledere for årets TV-aksjon.



Jon Breivold etter sin imponerende seier i årets Norseman. (Foto: Alexander Koerner/Zalaris Norseman)

