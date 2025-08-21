Med strålende vær og perfekte forhold stilte hele 177 løpere til start på enten 5 eller 10 km, mens hele 53 barn deltok i det nystartede barneløpet. Totalt ble det dermed satt deltakerrekord i løpets andre utgave.

Langs løypa var det godt med publikum og livemusikk, noe som bidro til god stemning gjennom hele arrangementet.



Nydelig vær og d eltakerrekord. (Foto: Hermund Englund Skuggedal)

Barneløpet ble arrangert for første gang. (Foto: Hermund Englund Skuggedal)

Rask løping og løyperekord

På 5 km ble det løpt raskt i både herre- og kvinneklassen. Vebjørn Hovdejord tok en overlegen seier med ny løyperekord på 15.00 blank. Nærmest fulgte Daniel Næss med 17.26, og Magnus Warvik, som også fungerte som fartsholder, med 17.27.

Liv Stokland Høyset vant kvinneklassen på 20.03, med Ingerid Holte Øya på 20.57 og Malene Faret Gjelsås på 22.20.



Bjerregaard og Fornes Danielsen best på 10 km

På den lengste distansen var det Amund Antczaj Bjerregaard som gikk til topps med tiden 33.57. Han hadde følge av Simen Hjalmar Wästlund inn på 34.04, mens Kjetil Bøen Brårud sikret tredjeplassen med 34.21.



Vinner 10 km. (Foto: Hermund Englund Skuggedal)



Marie Fornes Danielsen vant kvinneklassen med 39.55, foran Trine Haugeberg (44.40) og Kristin Kaasa (45.44).



Vinner 10 km kvinner Marie Fornes Danielsen, med 40-gjengen. (Foto: Hermund Englund Skuggedal)

Ser frem mot 2026

Arrangørene var storfornøyd med både oppmøte og gjennomføring, og har allerede fastsatt dato for neste års løp: 15. august 2026.



Start på 10 km. ( Foto: Hermund Englund Skuggedal)

God stemning i målområdet. (Foto: Hermund Englund Skuggedal)



Du finner alle resultater fra løpet her

