Et par timer før det var akkurat 71 år siden artisten Hank Williams døde, gikk starten for det som tidligere har vært kjent som Hank Williams minneløp, men som nå har navnet "Lost Highway". Løpet arrangeres på Ringerike, og den 31. desember ble løpet en realitet for 19. gang.



Hank Williams døde bare 29 år gammel i baksetet på Cadillacen sin nyttårsaften 1952. Det er dette vi markerer med løpet som har blitt arrangert siden 2003. Hank skrev ikke selv sangen «Lost Highway», det var det Leon Payne som gjorde, men ingen sang kunne passet bedre.





Hank har fått plass på bilden. (Foto: Lars Frode Strømland)



Ny og litt lengre løype

Nytt av året var det at både start og mål var flytett fra Veienmarka ungdomsskole til Veien skole. Mesteparten av traséen var fortsatt den samme, men distansen ble nå 5 kilometer. Deh har tidligere blitt målt til 4,7 kilometer. Ikke ukejnte Magnus Tuv Myhre har løyperekorden på "gamledistansen". I 2018 løp han inn på 16.01.



Det var 41 løpere som tok turen til Veien på fjorårets siste dag. De fleste hadde deltatt før, men noen nye ansikter kunne man se blant de løpende.

Det var en av den yngre garde, Espen Herstad, som fikk æren av å sette den første løyperekorden. Han vant med tiden 18:29. Raskeste kvinne ble Lisa Berg Halvorsen med tiden 25:58.



Espen Herstad fra Bærumsvømmerne vant herreklassen. (Foto: Lars Frode Strømland)



Lisa Berg Halvorsen var best av damene. (Foto: Lars Frode Strømland)



Under alle årene med «Hank Williams Minneløp» hedret man deltakerne med Hank- og Audreyprisene. Dette er nå videreført til «Lost Highway». Audrey Williams var forøvrig Hank Williams kone i to ekteskap, som begge endte i skilsmisser. Audreyprisen gikk til Malin Anette Klund og Hankprisen gikk til Knut Sørsdal Fodnæss. Nevnes bør også Tor Lerfaldet, som har deltatt i alle 19 løpene. Ikke nok med det, han har også samtlige 20 arrangerte «Hank Williams Minneløp".





Foto: Lars Frode Strømland



Årets løp ble uten tvil en suksess, og trolig vil man holde på Veien skole som start- og målområde. Om det fortsatt vil bli arrangert. Luke The Drifter’s Running Team ønsker alle deltakere et riktig godt nytt år







