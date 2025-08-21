Med start og mål ved Kongen Marina inviterer DAB Ultra Skaters til en løpsfest utenom det vanlige. Den Breiale Milen 2025 kombinerer mosjon, fellesskap og samfunnsengasjement i ekte DAB-stil, med både 14,5 og 7,5 km distanser rundt Bygdøy.

Løpet er delt inn i klassene Dudes (herre), Dudettes (dame) og den særegne Nesepust, en hyllest til klubbens egen legende Mr. Pimp Lotion, kjent for sin dedikasjon til pust gjennom nesa.

Fra løpesko til afterrun

Etter målgang venter en fullverdig afterrun-fest på Kongen Marina, med live konserter, DJ-er og spesialgjester. Her skal det feires, og det med stil.

Alle deltakere får med seg:

T-skjorte

Eksklusiv DAB x TIND sportsbrille i klubbfarger

Inngang til afterrun-eventet

Brillene er utviklet i samarbeid med TIND Eyewear, og 15 % av salget går til innsamlingsarbeidet.



Fellesskap med mening

DAB Ultra Skaters er en vennegjeng som ville gjøre løping og langrenn litt mer breialt, og samtidig gjøre en forskjell. De tror på fellesskap, galskap og fysisk aktivitet som verktøy for både mental og fysisk styrke.

Overskuddet fra Den Breiale Milen 2025 går til Aktiv mot kreft, som arbeider for at fysisk aktivitet skal bli en naturlig del av kreftbehandling. Gjennom sine arrangementer donerer DAB overskudd og oppfordrer deltakere og samarbeidspartnere til å bidra.

Les mer om arrangementet her