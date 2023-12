Det er «Athletics Integrity Unit», det uavhengige antidopingsbyrået, som melder om dette.

Ahmed Abdelwahed blir nå suspendert fra friidrett i fire år fra 7. september 2022 etter å ha testet positivt for det forbudte stoffet meldonium.

Det var Abdelwaheds urinprøve fra 19. august 2022, dagen da han ble nummer to i finalen i menns 3000 meter hinder ved EM i München, som ga et "ugunstig analytisk funn" 6. september 2022. Dagen etter ble utøveren varslet og foreløpig suspendert med umiddelbar virkning.

"BIOTRANFORMASJONSPROSESS"

Abdelwahed insisterte på at han aldri brukte meldonium, selv etter at B-prøveanalysen hans hadde bekreftet funnet i A-prøven. I sin forklaring avgitt 16. januar 2023 uttalte han at det positive tilfellet var et resultat av en biotransformasjonsprosess som involverte et supplement. AIU avviste idrettsutøverens biotransformasjonsteori som "uspesifikt og svært usannsynlig", og bemerket at siden meldonium har vært forbudt i over syv år, "er det naturlig at hvis slik biotransformasjon hadde skjedd, ville den allerede blitt identifisert."

Meldonium er en utholdenhetsfremmende hjertemedisin som har vært forbudt av World Anti-Doping Agency siden 2016. «Det er et ikke-spesifisert stoff som til enhver tid er forbudt».

DISKVALIFISEREDE RESULTATER

Alle Abdelwaheds resultater oppnådd ved fjorårets EM og siden 19. august 2022 har blitt diskvalifisert. Hans landsmann Osama Zoghlami, som tok bronsemedaljen i München, vil sannsynligvis rykke opp til andreplass, og Daniel Arce fra Spania vil ta tredjeplassen. Finske Topi Raitanen vant løpet.



Ahmed Abdelwahed og Jacob Boutera fant tonen da da de hjalp hverandre til å kvalifisere seg til finalen på 3000 meter hinder i EM i München i 2022.