Den særegne Strandvoldrunden går allerede 23. august i år
Strandvoldbruas venner ved Øverbygda Fritidsklubb og Arne Moren inviterer i år til Strandvoldrunden i Trysil en drøy måned tidligere enn vanlig, nemlig lørdag 23. august.
Strandvoldrunden har en hjemmesnekret ramme og en særegen premiering som er en opplevelse i seg selv. Løpsarrangøren og entusiasten Arne Moren har alltid en lun kommentar eller en historie på lur. Tar du turen til Strandvoldrunder får du garantert en ukommers og annerledes opplevelse!
Innbydelse til Strandvoldrunden 2025
Dato: Lørdag 23. august 2025
Tid: Kl. 14:00 (trimklassen starter kl. 13:00)
Sted: Strandvoldbrua, ca. 4,5 km nord for Trysil sentrum (innkjøring v/Løvåsenkrysset)
Om løpet
Strandvoldrunden er et vegløp på ca. 9 km med start og mål ved Strandvoldbruas vestre brukar.
Løypa går sørover på vestsiden av elva langs fylkesveg 26, inn ved Slettmovegen, over Kirkebrua, og nordover igjen på østsiden av elva. Innspurten går over Strandvoldbrua med målgang på vestsiden.
Drikkestasjon vil være tilgjengelig etter ca. 4,5 km ved Kirkebrua.
Rekorder
- Herrer: Oddvar Siksjø (27:39) – satt i 1985
- Damer: Randi Langøigjelten Bjørn (30:58) – satt i 1985
Ekstra premie kr. 1000,- til den som setter ny rekord!
Vandrepokal deles ut til vinnere i dame- og herreklasse (må vinnes 3 ganger).
Premiering
- Premier og diplom til alle deltakere
- Premieutdeling skjer rett etter løpet ved målområdet
- Ekstra premier til de som hjelper til med arrangementet
Praktisk informasjon
- Garderobe og bad: Tilgjengelig ved Trysilvea (gapahuk rett ved elva, enkel fasilitet)
- Etter løpet: Sosialt samvær og grillfest i målområdet (ta med mat og drikke selv)
Startkontingent
- Aktiv klasse: kr. 200,-
- Trimklasse uten tidtaking: kr. 100,-
- Sykkelklasse (trim): kr. 100,-
- Etteranmelding: mulig inntil 30 min før start mot tillegg på kr. 50,-
Påmelding
Frist: Onsdag 20. august 2025
Kontaktperson: Arne Moren
- Telefon: 90501660
- E-post: unnikrist@hotmail.com