Strandvoldrunden har en hjemmesnekret ramme og en særegen premiering som er en opplevelse i seg selv. Løpsarrangøren og entusiasten Arne Moren har alltid en lun kommentar eller en historie på lur. Tar du turen til Strandvoldrunder får du garantert en ukommers og annerledes opplevelse!

Geir Øvegård (til v.) og Jan Erik Bakken m. fl. morer seg ette rå ha deltatt i et tidlgere løp i Moren-regi. (Foto: Rolf Bakken)

Innbydelse til Strandvoldrunden 2025

Dato: Lørdag 23. august 2025

Tid: Kl. 14:00 (trimklassen starter kl. 13:00)

Sted: Strandvoldbrua, ca. 4,5 km nord for Trysil sentrum (innkjøring v/Løvåsenkrysset)

Om løpet

Strandvoldrunden er et vegløp på ca. 9 km med start og mål ved Strandvoldbruas vestre brukar.

Løypa går sørover på vestsiden av elva langs fylkesveg 26, inn ved Slettmovegen, over Kirkebrua, og nordover igjen på østsiden av elva. Innspurten går over Strandvoldbrua med målgang på vestsiden.

Drikkestasjon vil være tilgjengelig etter ca. 4,5 km ved Kirkebrua.

Rekorder

Herrer: Oddvar Siksjø (27:39) – satt i 1985

– satt i 1985 Damer: Randi Langøigjelten Bjørn (30:58) – satt i 1985

Ekstra premie kr. 1000,- til den som setter ny rekord!

Vandrepokal deles ut til vinnere i dame- og herreklasse (må vinnes 3 ganger).

Premiering

Premier og diplom til alle deltakere

Premieutdeling skjer rett etter løpet ved målområdet

Ekstra premier til de som hjelper til med arrangementet

Praktisk informasjon

Garderobe og bad : Tilgjengelig ved Trysilvea (gapahuk rett ved elva, enkel fasilitet)

: Tilgjengelig ved Trysilvea (gapahuk rett ved elva, enkel fasilitet) Etter løpet: Sosialt samvær og grillfest i målområdet (ta med mat og drikke selv)

Startkontingent

Aktiv klasse: kr. 200,-

Trimklasse uten tidtaking: kr. 100,-

Sykkelklasse (trim): kr. 100,-

Etteranmelding: mulig inntil 30 min før start mot tillegg på kr. 50,-

Påmelding

Frist: Onsdag 20. august 2025

Kontaktperson: Arne Moren