Selv om det begynner å bli kaldt i lufta er det fullt mulig å pynte på årsbeste, eller persen for den saks skyld, i alle fall hvis snøen som er varslet drøyer til midt på søndagen med å legge seg på Jessheim….

I tillegg til en persevennlig løypetrasé reklamerer Ullensaker/Kisa IL med fartsholdere på 4:00, 4:30, 5:00, 5:30, 6:00 og 6:30 min/km, medaljer til alle, gratis deltagerbilder og live-tracking via app på alle løp i Norgestesten.

Løypa er litt i overkant av 3 km og har 5 høydemeter på hver runde, dvs. 36 høydemeter på halvmaraton. Med fellesstart for alle distanser kl 10 betyr det at det vil bli et stort felt fra start med ulike løpsopplegg pga. ulike distanser. Med pålitelige fartsholdere på målfarten bør det likevel gå greit å unngå å bli revet med i overfart.

Årets løp er det sjuende i rekken fordelt utover hele sesongen siden 30. april. (Det første gikk på Sand ved Gardermoen). De fleste gangene med 10 og 21 km på programmet og 3 eller 5 km som et kort testløp-alternativet.

David Stefan Rieger vant 10 km i den første Norgestesten i den nye løypa på Jessheim 21. mai. OSI-løperen stiller på 5 km på søndag og slipper utfordringen med varmen…. (Foto: Ull/Kisa Friidrett)

Fire dager før sesongfinalen er det påmeldt 134 løpere hvorav nær halvparten, 64 løpere, stiller på 10 km, 31 på 5 km og 39 på halvmaraton.

