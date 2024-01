Kondisløpet er et virtuelt løp der du selv registrerer resultatene etter treningsturen, og du er da med i konkurransen med andre løpere.

Dette har vært populære løp de siste årene, og i 2024 legger vi til rette for i alt seks Kondisløp.

Her er alle de seks Kondisløpene som du kan se frem til i år:

Kondisløpets kilometersanking 2024:

Her kan du samle kilometer gjennom hele året – både fra perioden før og etter du meldte på. Alle som klarer å samle minst 400 kilometer løpende/gående, på rulleski/langrennsski eller sykkel (gjelder ikke el-sykkel) blir med i trekningen av mange flotte premier når året er omme. Du kan oppdatere resultatene dine når du måtte ønske gjennom året, og på den måten følge med på hvordan du hevder deg på resulatlista sammen med de andre deltakerne. Vi ønsker at denne kilometersankingen vil være ekstra motiverende og gjøre det lettere å ha kontinuitet i treningen gjennom året.

Kondisløpet 5-kilometer:

I mars arrangerer vi en virtuell 5-kilometer med flotte premier til de tre beste kvinner og menn, og i tillegg mange fine uttrekkspremier som trekkes blant de andre deltakerne. Løpet kan løpes når og hvor du vil, men det må være utendørs og i løpet av mars måned.

Kondisløpets Global Running Day:

Den 5. juni markerer vi Global Running Day ved å arrangere en virtuell 5-kilometer som du kan løpe hvor du vil denne dagen. Resultatet ditt laster du opp innen 10. juni. Det er premier til de tre beste kvinner og menn, og mange flotte uttrekkspremier som trekkes blandt de andre deltakerne. Vi oppfordrer de som melder seg på til å donere et valgfritt beløp til Stiftelsen ALS Norge som en del av påmeldingen. Alle donasjonene går uavkortet til stiftelsen. Løpet er gratis for Kondismedlemmer. Er du ikke medlem, kan du melde deg inn her.

Kondisløpets kilometersanking i juli:

Juli er for mange en måned med mye kos og endrede rutiner. For å gjøre det lettere å motivere seg selv til å opprettholde kontinuiteten i treningen arrangerer vi en egen kilometersanking innen løping/gåing, rulleski og sykling der alle som tilbakelegger minst 200 kilometer innen en av grenene blir med i trekningen av mange flotte premier.

Kondisløpets høydemetersanking:

I år har vi utvidet vår høydemetersanking til å omfatte alt du klarer å samle av høydemeter i månedene juli, august og september. Klarer du å samle minst 2000 høydemeter, blir du med i trekningen av mange flotte premier.

Kondisløpets romjulsmaraton:

I romjula 2024 tilbyr vi både virtuell 5-kilometer, halvmaraton og maraton. Disse løpene kan løpes i perioden 25.-31. desember hvor du måtte ønske så lenge det er utendørs. Også denne gangen har vi mange flotte uttrekkspremier i tillegg til premier til de beste kvinner og menn på hver av distansene.

Lykke til med et aktivt 2024!