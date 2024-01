Thorleif Haug fra Lier i Buskerud var mannen som satte Norge på kartet under de første olympiske vinterleker for akkurat hundre år siden. Haug ble olympisk mester på 18 kilometer, 50 kilometer og i kombinert. I hoppbakken ble han nummer fire. Han fikk VM-sølv i 1926, vant kombinert i både Nordiska Spelen og Holmenkollen, vant 50 kilometern i Holmekollen hele seks ganger, fikk ti kongepokaler og Holmenkollmedaljen i 1919.



Hvert år kan vi minne Haug, eller Hauern, gjennom en rekke idrettsarrangementer i regi av Finnemarka Idrettslag. I år er det som nevnt en spesiel anledning, og det inviteres nå til 100-årsmarkering.





Hauern 2024 - Lørdag 3. februar

Kondis har fått følgende pressemelding fra Thorleig Haug´s Skifestival.



Vi markerer at det er 100 år siden ski-legenden Thorleif Haug tok 3 av 3 mulige gullmedaljer i tidenes første vinter-OL i Chamonix i 1924. Den gjeveste av disse var på 50 km og vi testet i 2023 en ny rundløype gjennom indrefileten av Finnemarka som ble svært godt mottatt av de litt over 300 deltagerne i 2023. En annen ski-legende, Andreas Nygaard fra Team Ragde vant da herreklassen, mens vår lokale fremadstormende Fanny Endresen fra Team Janteloppet vant kvinneklassen for tredje året på rad!

Fanny stiller til start også i 2024 og som Ski Classics Challenger-renn håper vi å få med også flere av de unge lovende team-løperne som vil sanke poeng til Ski Classics.

For alle oss andre mosjonister markerer vi 100-årsjubileumet med spesialdesignede premieglass til klassevinnere og gulldekorerte deltagerpremier til alle. Enten du vil gå én runde a 25 km i Halvhauern, hele Minneløpet på 50 km, eller gå den samme turen uten tidtaking, er dette en unik sjanse til å sikre deg et helt spesielt minne fra et av Norges lengstlevende klassiske tur-skirenn.

Meld deg på før midnatt 31. januar for å sikre deg laveste pris!



Her finner du påmeldingen



Ta gjerne en titt på dette NRK-innslaget, hvor Thor Gotaas forteller litt om Hauern, og hvor vi ikke minst får se minneverdige øyeblikk fra skisporet.