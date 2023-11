Det er igjen klart for at både barn og voksne kan få en fjelltur etter at mørket har senket seg, og der det eneste lyset kommer fra hodelykter, fakler og skinnet fra Bergen sentrum.

Siden oppstarten i 2014 er det kun koronapandemien som har klart å stoppe Fakkeloget på Løvstakken en gang.

Dette er en spennende tur opp til Løvstakken mens mørket senker seg, og så blir det fakkeltog på vei ned. Her er alle velkommen, både små og store.

Det er ildsjelen Patricia Viviana Alme Flataker som er drivkraften i dette unike opplegget, men hun har med seg flere medhjelpere og sponsorer på arrangementet. Hun opplyser at det er i alt ca. 35 frivillige i sving for å få gjennomført fakkeltoget på en trygg måte. I år er Egon Bristol og Egon Kjøttbasaren med som sponsorer, og deltakerne får gratis buff fra Bergen Parkering samt refleks og tegnesaker fra Egon.

Etter fjellturen blir det samling på Magic Hotel Solheimsviken der der serveres pizza, gløgg og pepperkaker. Det blir også utdeling av diplom til alle barn.

Fakkeltoget på Løvstakken støtter også Kreftforeningen med overskuddet fra arrangementet.

Dato: Søndag 19. november

Start fra klokken 15 ved Løvstakkveien 51. Sekretariatet blir på Ny-Krohnborg skole.

Les Kondis-reportasjen fra Fakkeltoget på Løvstakken i 2022:



Fakkelen er tent og det er klart for en spennende tur i mørket ned fra fjellet. (Foto: Arne Dag Myking)