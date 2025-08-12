Det går mot ny deltakerøkning i Grenserittet
Etter flere år med nedgang i deltakelsen ser pilene ut til å peke oppover for Grenserittet som til helga arrangeres for 27. gang. Med påmeldingstall allerede over fjorårets nivå, ligger rittet nå an til å få flest fullførende siden 2019.
Grenserittet er et av Norges mest kjente og tradisjonsrike terrengsykkelritt, og samler hvert år ryttere til en flott ferd gjennom 80 kilometer naturskjønne omgivelser fra Strömstad til Halden. I tillegg til hovedrittet arrangeres Grenserittet Midt og Grenserittet UNG fra Prestebakke til Fredriksten festning, en 36 kilometer lang løype som byr på en mer overkommelig distanse.
For de som ønsker en mindre konkurransepreget opplevelse, finnes trimklassene på begge distanser. Her sykler man på tid, men uten rangering i resultatlistene. Elsykkel er også tillatt i trimklassene – et tilbud arrangøren mener passer perfekt for mosjonister og de som ikke trener jevnlig.
Løypene er lagt opp for å gi både variasjon og sykkelglede, og skal passe for de aller fleste form- og ferdighetsnivåer.
Ny optimisme etter tøffe år
Som mange andre sykkelritt i Norge har også Grenserittet opplevd synkende deltakertall de siste 10–12 årene, en trend som ble forsterket under covid-pandemien. For tre år siden stod arrangementet i fare for å bli nedlagt på grunn av lave deltakertall og økonomiske problemer, men nå ser utviklingen ut til å ha snudd.
I fjor var det 1208 påmeldte deltakere, hvorav 891 fullførte det 80 kilometer lange rittet. Allerede nå er fjorårets påmeldingstall passert, og med noen dager igjen til start og mulighet for etteranmelding kan årets ritt få det største antallet fullførte deltakere siden 2019.
Kanskje er nå bunnen passert og sykkelinteressen igjen på vei oppover.
Mer informasjon og påmelding til Grenserittet finner du på Grenserittet.com
Se samleside for alle tidligere års kondis.no-reportasjer fra Grenserittet
Grenserittets historikk og deltakerutvikling
Etter et prøveår i 1998 ble Grenserittet offisielt arrangert første gang i 1999. Rittet har blitt arrangert hvert år siden dette. Også i «korona-årene» 2020 og 2021 ble rittet gjennomført i en «light-versjon» tilpasset de gjeldende smittevernsreglene med forkortet løype og sterk begrensning i antall deltakere. Kryssing av landegrenser kunne heller ikke gjøres, så start og mål var lagt til Ertemarka utenfor Halden sentrum.
Årets ritt blir dermed det 27. offisielle Grenserittet.
Grenserittet 1999 - 2024
Fullførende deltakere på 80 km:
2024: 891
2023: 741
2022: 839
2021: 279 i Grenserittet Light
2020: 151 i Grenserittet Light
2019: 2079
2018: 2301
2017: 2447
2016: 3357
2015: 4606
2014: 6284
2013: 6621
2012: 6510
2011: 6312
2010: 6429
2009: 5370
2008: 4941
2007: 3448
2006: 2667
2005: 2194
Påmeldte deltakere:
2004: 2100
2003: 1650
2002: 1350
2001: 1150
2000: 950
1999: 650
....
1998: 130 (prøveritt)