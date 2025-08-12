Grenserittet er et av Norges mest kjente og tradisjonsrike terrengsykkelritt, og samler hvert år ryttere til en flott ferd gjennom 80 kilometer naturskjønne omgivelser fra Strömstad til Halden. I tillegg til hovedrittet arrangeres Grenserittet Midt og Grenserittet UNG fra Prestebakke til Fredriksten festning, en 36 kilometer lang løype som byr på en mer overkommelig distanse.

For de som ønsker en mindre konkurransepreget opplevelse, finnes trimklassene på begge distanser. Her sykler man på tid, men uten rangering i resultatlistene. Elsykkel er også tillatt i trimklassene – et tilbud arrangøren mener passer perfekt for mosjonister og de som ikke trener jevnlig.

Løypene er lagt opp for å gi både variasjon og sykkelglede, og skal passe for de aller fleste form- og ferdighetsnivåer.

Ny optimisme etter tøffe år

Som mange andre sykkelritt i Norge har også Grenserittet opplevd synkende deltakertall de siste 10–12 årene, en trend som ble forsterket under covid-pandemien. For tre år siden stod arrangementet i fare for å bli nedlagt på grunn av lave deltakertall og økonomiske problemer, men nå ser utviklingen ut til å ha snudd.

I fjor var det 1208 påmeldte deltakere, hvorav 891 fullførte det 80 kilometer lange rittet. Allerede nå er fjorårets påmeldingstall passert, og med noen dager igjen til start og mulighet for etteranmelding kan årets ritt få det største antallet fullførte deltakere siden 2019.

Kanskje er nå bunnen passert og sykkelinteressen igjen på vei oppover.

Mer informasjon og påmelding til Grenserittet finner du på Grenserittet.com

Se samleside for alle tidligere års kondis.no-reportasjer fra Grenserittet

Målgang på Fredriksten festning: Grenserittet har start i Strømstad og målgang på Fredriksten Festning i Halden. (Foto: Bjørn Johannessen)

Grenserittets historikk og deltakerutvikling

Etter et prøveår i 1998 ble Grenserittet offisielt arrangert første gang i 1999. Rittet har blitt arrangert hvert år siden dette. Også i «korona-årene» 2020 og 2021 ble rittet gjennomført i en «light-versjon» tilpasset de gjeldende smittevernsreglene med forkortet løype og sterk begrensning i antall deltakere. Kryssing av landegrenser kunne heller ikke gjøres, så start og mål var lagt til Ertemarka utenfor Halden sentrum.

Årets ritt blir dermed det 27. offisielle Grenserittet.

Grenserittet 1999 - 2024

Fullførende deltakere på 80 km:

2024: 891

2023: 741

2022: 839

2021: 279 i Grenserittet Light

2020: 151 i Grenserittet Light

2019: 2079

2018: 2301

2017: 2447

2016: 3357

2015: 4606

2014: 6284

2013: 6621

2012: 6510

2011: 6312

2010: 6429

2009: 5370

2008: 4941

2007: 3448

2006: 2667

2005: 2194



Påmeldte deltakere:

2004: 2100

2003: 1650

2002: 1350

2001: 1150

2000: 950

1999: 650

....

1998: 130 (prøveritt)