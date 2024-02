Nordenkampen er en årlig innendørslandskamp i friidrett mellom Norge, Finland, Sverige og Danmark/Island og regnes som et nordisk innendørsmesterskap.

Norges Friidrettsforbund har publisert listen over utøvere som får den første sjanse til å representere de norske fargene i et spennende år for norsk friidrett.

I fjor tok de norske distanseløperne fire av seks gull i tilsvarende stevne ved Ole Jakob Høsteland Solbu og Hedda Hynne på 800 m, Narve Gilje Nordås på 1500 m og Amalie Sæten på 3000 m.

Følgende distanseløpene er tatt ut:

Kvinner:

800 m: Malin Nyfors, IK Tjalve, Amanda Grefstad Frøynes, Sem IF.

1500 m: Ingeborg Østgård, IK Tjalve, Anne Gine Løvnes, IK Tjalve.

3000 m: Ina Halle Haugen, IL Runar, Kristine Lande Dommersnes, Haugesund IL.

Menn:

800 m: Ole Jakob Høsteland Solbu, Ås IL, John Petter Stevik, IL Gular.

1500 m: Andreas Fjeld Halvorsen, Ullensaker/Kisa IL, Håkon Moe Berg, Kyrksæterøra IL.

3000 m: Bjørnar Lillefosse, IL Gular, Tore Akerlie, IL Gular.

Se hele laguttaket på Norges Friidrettsforbunds nettsider (Oppdateres ved forfall.)

