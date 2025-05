Det vil bli verdensrekordforsøk på 5000 m under Bislett Games

Det er ikke uten grunn at Bislett Stadion kalles “The World Record Track”. Og når et rekordsterkt felt stiller til start på 5000-meteren under Bislett Games torsdag 12. juni skal det jaktes på den 72. verdensrekorden siden Adriaan Paulen satte den første tilbake i 1924.