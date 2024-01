Det var totalt 88 påmeldte til Kondisløpets kilometersanking i desember. De fleste var påmeldt løping, og kunne samle kilometer på både løpe- og gåturer, men det var også en del som var påmeldt langrenn og sykling.

Det var Svein-Erik Bakke, Tommy Trippestad og Kirste Sandness som klarte å samle flest kilometer på sine løpe-/gåturer. Med henholdsvis 648, 618 og 516 kilometer i løpet av måneden. Oversikt over alle resultatene for de som var påmeldt i denne grenen, finner du her.

Innen langrenn var de tre beste Jo Inge Melien, Rolf Bakken og Terje Sandness med henholdsvis 404, 360 og 213 kilometer. Fullstendige resultater fra langrenn finner du her.

De tre beste på sykkel var Linda Bråtveit, Svein-Erik Bakke og Terje Sandness med henholdsvis 657, 485 og 281 kilometer. Fullstendige resultater for sykling finner du her.

Vi har fått to gavekort på 2500 kroner fra Hoka, fem løpesko til en verdi begrenset oppad til 2000 kroner fra Mizuno, fem kompresjonstightser fra Pressio, og tre vinterjakker fra Team Kondis sin profilbutikk.

Her er en oversikt over vinnerne av premier fra Kondisløpets kilometersanking i desember:

Leverandør Premie Vinner Hoka Gavekort på 2500 kr Åse Klinkenberg Hoka Gavekort på 2500 kr Silje Birgitte Johannessen Mizuno Løpesko til 2000 kr Kristen Bue Mizuno Løpesko til 2000 kr Berit Rimstad Mizuno Løpesko til 2000 kr Kjersti Væge Mizuno Løpesko til 2000 kr Louise Skak Mizuno Løpesko til 2000 kr Svein-Erik Bakke TeamKondis.no Hudson jakke med Team Kondis-logo Johan Fredrik Furuly TeamKondis.no Hudson jakke med Team Kondis-logo Edvard Johansen TeamKondis.no Hudson jakke med Team Kondis-logo Alf B. Dahl Pressio kompresjonstights Per Joar Sandvik Pressio kompresjonstights Ole-Alexander Opdalshei Pressio kompresjonstights Kjersti Christina Moody Pressio kompresjonstights Tom Arne Lund Pressio kompresjonstights Elisabeth Hjeldnes

I 2024 har vi satt opp seks virtuelle løp innen distanser fra 5-kilometer til maraton, i tillegg til kilometer- og høydemetersanking. Du kan lese mer om årets Kondisløp her.