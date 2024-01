I statistikkene til Google Analytics finner vi hvilke saker som har vært mest populære blant leserne av kondis.no.

Dersom vi ser bort ifra hovedsiden kondis.no, samlesiden for løpsresultater, statistikksidene, terminlistene, Min side/Logg inn og lignende sider som ikke er direkte knyttet opp mot året 2023, så står vi igjen med hvilke enkeltsaker som var mest lest på kondis.no i året som gikk.

Ingebrigtsen og Nordås på topp

Ikke uventet er våre beste utøvere ikke bare med å prege toppen av resultatlistene innen sin idrett, men også toppen av de mest leste sakene på kondis.no. Saker som har omhandlet stjerneløperne Narve Gilje Nordås og Jakob Ingebrigtsen er gjengangere blant de mest leste sakene på kondis.no.

Helt på topp, med 17 537 sidevisninger, troner saken som fikk tittelen Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås i superduell. Dette var en forhåndsomtale av Diamind League-stevnet i Brussel som ble arrangert 8. september - altså rett i etterkant av VM i friidrett 2023.

Stor interesse for løpesko

Men like bak duoen Ingebrigtsen/Nordås, med 17 487 sidevisninger, finner vi en stor test av løpesko for terrenget. Test av løpesko har generelt vist seg å være blant de aller mest populære sakene på kondis.no. Noe som bekreftes av at vi også på 3. plass blant de mest leste sakene i 2023 finner ytterligere en test av løpesko, da av løpesko for asfalt. Denne ble besøkt 11 727 ganger. Til tross for at sistnevnte var en skotest fra 2022, så kom den altså på 3. plass blant de mest leste sakene i 2023. Også videre nedover på lista over de mest leste sakene i fjor dukker det opp flere tester av løpesko.

Topp 6

Her er de 6 mest leste sakene på kondis.no i 2023. Og helt nederst i artikkelen finner du oversikt over alle enkeltsaker som hadde over 5000 sidevisninger.

17 537 sidevisninger i 2023



17 487 sidevisninger i 2023

11 727 sidevisninger i 2023

10 279 sidevisninger i 2023



10 194 sidevisninger i 2023

9 328 sidevisninger i 2023

De mest leste sakene på kondis.no i 2023