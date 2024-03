Lørdag 16. mars 2024 ble en historisk dag for EcoTrail Paris da den 17. utgaven av løpet ble avsluttet med rekordhøy deltakelse. Over 14500 løpere stilte til start fordelt på fem løpsdistanser og to stavgangskategorier.

EcoTrail Paris er kjent for sitt mangfoldige tilbud av distanser, og ønsker å tiltrekke seg både nye og erfarne løpere. Dette har vært et mål for arrangøren helt siden oppstarten i 2008. I tråd med dette ble det i 2021 lansert en 10 kilometers distanse. Målet med denne nyvinningen var å forynge deltakerbasen og åpne dørene for unge entusiaster til terrengløpingens verden. Effekten av denne strategien er tydelig, med en gjennomsnittsalder på deltakere rundt 39 år, og en stadig økende andel kvinnelige deltakere fra år til år.



Didrik Hermansen underveis i EcoTrail Paris. (Foto: Arrangøren)



Løpet, som har sin spektakulære avslutning på første etasje i Eiffeltårnet, en utfordrende, men ærefull målgang, fortsetter å vokse i popularitet. Dette er ikke bare et bevis på løpets unike appell blant løpere, men også på arrangørenes dedikerte innsats for miljøbevaring.



Didrik Hermansen løp inn til sterk 2. plass

Romerike Ultraløperklubbs løper Didrik Hermansen debuterte som ultraløper i 2011, og har siden den gang bygget en imponerende merittliste. Han har også deltatt i EcoTrail Paris tidligere. Det var i 2018, da han løp inn til tredjeplass. Sist helg, seks år etter forrige Paris-start, løp han inn til andreplass - kun seks minutter bak den franske vinneren Ambroise Bonfils, som vant på 5.57.15. Hermansen var eneste norske løper på plass i Paris.



Didrik Hermansen intervjues etter løpet. (Foto: Arrangøren)



Didrik skriver på sin egen Facebookside /oversatt fra engelsk):

- Enda et podium i EcoTrail Paris. Terrengløping i Frankrike er så gøy, og løpene tiltrekker seg alltid flotte løpere og en enda bedre stemning langs løypa. Med 3000 løpere på startlinjen, klare for en 82 km lang kamp, var alt lagt til rette for en morsom lørdag utenfor Paris. Jeg startet rolig med tanke på at jeg hadde seks timer med løping foran meg, jeg prøvde å holde meg rolig og jobbe meg opp gjennom feltet. Planen fungerte fint, dessverre hadde jeg ikke beina til å ta igjen mannen i front, men alt i alt er jeg fornøyd med andreplassen og en solid start på sesongen. Takk til @ecotrailparis for at jeg fikk være med. Og takk til @asicsrunning for mannskap og støtte.



Resultater

10 beste menn // 80 km

Plass BIB Navn Klasse Tid Bak Nasjon 1 84 Ambroise BONFILS M2 H 05:57:15 00:00:00 FRA (France) 2 2 Didrik HERMANSEN M1 H 06:03:46 00:06:31 NOR (Norvège) 3 8 Ugo FERRARI SE H 06:07:02 00:09:47 FRA (France) 4 79 Juste RAIMBAULT M0 H 06:13:23 00:16:08 FRA (France) 5 38 Pierre-Yves BRIAND M1 H 06:21:40 00:24:25 FRA (France) 6 20 Nicolas GEORG M0 H 06:25:50 00:28:35 FRA (France) 7 6 Mathieu DEBROAS SE H 06:28:59 00:31:44 FRA (France) 8 30 Remi THIVOLLE SE H 06:30:25 00:33:10 FRA (France) 9 61 Damien LOITRON M0 H 06:36:57 00:39:42 FRA (France) 10 4 Andrea MACCHI M0 H 06:36:58 00:39:43 ITA (Italie)

10 beste kvinner // 80 km

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Nasjon 1 13 Manon GRAS AMSL FREJUS ATHLETISME SE F 07:12:47 FRA (France) 2 14 Manon CAMPANO TEAM PROVENCE ENDURANCE SE F 07:19:48 FRA (France) 3 45 Quitterie RIBES SE F 07:22:18 FRA (France) 4 12 Anne-Lise LE QUÉRÉ SE F 07:29:31 FRA (France) 5 10 Sylvaine CUSSOT M1 F 07:31:04 FRA (France) 6 80 Adèle WYDOUW SE F 07:43:53 FRA (France) 7 19 Hélène LÉGER M1 F 07:44:48 FRA (France) 8 23 Ondine BECQUART M0 F 07:50:02 FRA (France) 9 1504 Victoria MORITZ SE F 08:08:24 GER (Allemagne) 10 2844 Laura DUMORTIER M0 F 08:11:16 BEL (Belgique)



Didrik Hermansen. (Foto: Privat)



Didrik Hermansen jobber som trener og naprapat - og kombinerer det hele med løping på høyt nivå. Les også vårt intervju med ham fra 2022, der han snakker om trening for godt voksne løpere (K+).



Mer info fra EcoTrail Paris

Løpets hjemmeside

Se alle resultater her