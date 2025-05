Lørdag morgen klokken 06.00 gikk starten for de alle tøffeste deltakerne i Ecotrail Oslo. 426 deltakere hadde valgt den lengste distansen - 81 kilometer gjennom Oslo og Nordmarka.

Didrik Hermansen med vanvittig vinnertid

Det er fire år siden Didrik Hermansen fra Romerike Ultraløperklubb stilte opp på den lengste Ecotraildistansen sist. Det var i 2021, og vinnertiden hans ble 6.50.12. I årene etter ble løypa endret og forkortet noen hundre meter, men i år er den igjen noe lengre - på grunn av NM i gateritt som ble arrangert samtidig.

Denne gangen feide Hermansen gjennom løypa på utrolige 5 timer 57 minutter og 3 sekunder. Det betyr at han hadde en snitthastighet på 4 minutter og 24 sekunder gjennom 81 kilometer. Og dette løpet byr ikke akkurat på en flat trasé. Det skal bestiges omlag 1800 høydemeter på ferden fra start til mål. Det skal også legges til at det lørdag formiddag var både meget bløtt og relativt vindfullt i Osloområdet.



Det var Hermansen som hadde den forrige løyperekorden, på 6.15.11.

Svenske Anton Gustaffson fra Hälle IF løp inn som nummer to, på 6.14.38. Et meget godt løp også av ham selvfølgelig. Erik Sollien fra TrailBoyz/Löplabbet ble nummer tre med 6.30.03.

Topp 10 menn

Plass Navn Klubb Klasse Tid Hastighet 1 Didrik Hermansen Romerike Ultraløperklubb M45-49 05:57:03 4:24 min/km 2 Anton Gustafsson Hälle IF M23-34 06:14:38 4:37 min/km 3 Erik Sollien TrailBoyz/Löplabbet M23-34 06:30:03 4:48 min/km 4 Marcus Engebretsen Nordic Brain Tech M23-34 06:43:18 4:58 min/km 5 Alexander Hammer-Dybvad Hell Ultraløperklubb M35-39 06:53:55 5:06 min/km 6 Konrad Naborczyk Skanska Aktiv M35-39 06:56:23 5:08 min/km 7 Mats Hobæk Melby Gjerpen IF Allianse - Friidrett M40-44 07:00:42 5:11 min/km 8 Torkel Dalan Anaxo Forvaltning M23-34 07:08:27 5:17 min/km 9 Ole-Kristian Berge Romerike Ultraløperklubb M35-39 07:11:54 5:19 min/km 10 Magnus K. Langseth Soon triathlon klubb M23-34 07:22:08 5:27 min/km



Rebekka Haugland suveren i kvinneklassen

Det var Vidarløperen Rebekka Haugland som var raskest gjennom 81 kilometer i kvinneklassen. Hun stakk avgårde fra de andre kvinnene tidlig i løpet, og ved passering 33 kilometer hadde hun snaue syv minutters ledelse. Ledelsen ble tryggere og tryggere etter hvert, og hun kunne løpe i mål som vinner på 7.52.54.

Gina Elisabeth Mathisen fulgte på andreplass med 8.21.03, mens Elin Vintermyr fra Oslo Idrettslag tok tredjeplassen med 8.36.38.

Topp 10 kvinner

Plass Navn Klubb Klasse Tid Hastighet 1 Rebekka Haugland Vidar Sportsklubben K23-34 07:52:54 5:50 min/km 2 Gina Elisabeth Mathisen K35-39 08:21:03 6:10 min/km 3 Elin Vintermyr Oslo Idrettslag K35-39 08:26:38 6:14 min/km 4 Kristin Mørkved K35-39 08:26:49 6:15 min/km 5 Kristin Guttormsen Overvaag K55-59 08:41:45 6:26 min/km 6 Katrine Sæves Gjerdrum IL K40-44 08:44:00 6:27 min/km 7 Sidsel Skjæggestad Mohn Kongsberg IF K60-64 08:49:41 6:31 min/km 8 Birgitte Stenseng K23-34 08:51:20 6:33 min/km 9 Silje Bretteville K20-22 09:25:50 6:58 min/km 10 Sofia Holmgård Kils OK K55-59 09:35:23 7:05 min/km



